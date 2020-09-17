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Aktüel Ardahan'da yakıt taşıyan tanker ve ATV motoru devrildi: 3 yaralı
Aktüel

Ardahan'da yakıt taşıyan tanker ve ATV motoru devrildi: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 23:27:43 -
Ardahan'da yakıt taşıyan tanker ve ATV motoru devrildi: 3 yaralı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Çıldır ilçesinde işlenmemiş yakıt taşıyan tanker ile ATV motorunun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Çıldır-Arpaçay kara yolunun 5. kilometresinde Ramazan Adsız idaresindeki işlenmemiş yakıt taşıyan 73 SZ 113 plakalı tanker devrildi. Kazada, Adsız yaralandı.

Aynı ilçenin Kurtkale bölgesinde ise Kahraman Taştekin'in kullandığı ATV motoru devrildi. Kazada, Taştekin ve eşi Medine Taştekin yaralandı.

Her iki kazada yaralananlar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tankerdeki yakıtın çevreye dağılmaması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince çalışma başlatıldı.

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