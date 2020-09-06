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Aktüel Ardahan'da kaçak bıldırcın avlayan 4 kişiye 17 bin 638 lira ceza
Aktüel

Ardahan'da kaçak bıldırcın avlayan 4 kişiye 17 bin 638 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-09-06 16:59:57 -
Ardahan'da kaçak bıldırcın avlayan 4 kişiye 17 bin 638 lira ceza

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da atmaca ve silah ile kaçak bıldırcın avlayan 4 kişiye 17 bin 638 lira ceza kesildi.

Göle ilçesi Çayırbaşı Jandarma bölgesinde atmaca ve silah ile bıldırcın avlandığı ihbarı alan jandarma, durumu Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Avlanmaya yasak bölgede kota almadan silah ve atmaca ile kaçak avcılık yaptıkları ve 26 bıldırcın vurdukları belirlenen 4 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.

Söz konusu kişilere, tazminat ve idari olmak üzere toplamda 17 bin 638 lira ceza kesildi.

Avlanan bıldırcınlar jandarma kontrolünde imha edildi.

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