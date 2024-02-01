Arda Yılmaz: KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılmalı

Kredi Garanti Fonu (KGF) Bilgilendirme Toplantısı, Ege Genç İş İnsanları Derneğinde (EGİAD) gerçekleştirildi. Toplantı, KGF Batı Anadolu Bölge Müdürü Yusuf Buğra Yüksek’in katılımıyla yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arda Yılmaz, KOBİ’lerin finansmana erişim güçlüğünün iş dünyası gündeminin her zaman ilk sıralarında yer aldığını hatırlattı.

"KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılmalı"

Yılmaz, “Aslında 90’lı yılların başlarında kurulmuş olan Kredi Garanti Fonu geçtiğimiz 10 yılda adından çokça bahsettirdi. TÜİK istatistiklerine göre; Türkiye’deki tüm işletmelerin yüzde 99.8’i KOBİ’lerden oluşmakta ve bu işletmeler toplam istihdamın yüzde 76.7’sini sağlamaktadır. Bu oranlar ülke ekonomisinde KOBİ’lerin yeri ve öneminin büyüklüğünü çarpıcı olarak göstermektedir. Son yıllarda yaşamış olduğumuz yüksek enflasyon nedeniyle hem sermaye ihtiyacı hem de yatırımlar için gerekli makine ekipman maliyetlerindeki artış finansman kaynaklarındaki teminat ihtiyacını doğurmuştur. Dolayısıyla, KOBİ’lerin finansmana ve finansman için gerekli teminata erişiminin kolaylaştırılması için öncelikli olarak adımlar atılması hem kısa hem de uzun vadede ülke ekonomisi ve kalkınması açısından direk etki sağlayacaktır" dedi.

İmalat sektöründeki etkilerine de değinen Yılmaz, KOBİ’ler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüzde 56,4’ünün düşük teknoloji sınıfında üretim yaptığını, büyük ölçekli girişimlerde ise bu oranın yüzde 44,9 olduğunu belirtti.

Yılmaz, "KOBİ’lerin sadece binde 7’si yüksek teknoloji ile üretim yapıyor. Bu oranların arttırılmasını ve KOBİ’lerin özellikle teknoloji, dijital dönüşüm ve Ar-Ge yatırımlarının desteklenmesini önemli buluyoruz. Gerek iç pazarda sürekli artan talebin karşılanması gerekse de ihracat amaçlı yeni pazarların arayışında işletmelerin yatırımlarını arttırmalarında, özellikle katma değerli üretim ve üretimde verimlilik kapsamında önemli olan teknoloji yatırımlarının finansmanı konusunda çalışmalara destek veren Kredi Garanti Fonuna teşekkür etmek isterim" diye konuştu.

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Kredi Garanti Fonu Batı Anadolu Bölge Müdürü Yusuf Buğra Yüksek ise EGİAD iş dünyasına, KGF’nin; kurumsal yapısı, kuruluş amacı, finansmana erişimde bankalar aracılığıyla sağladığı destekler hakkında bilgi verdi. Yüksek ayrıca; KOBİ’lere sunulan alternatif finansman çözümleri, yatırım, ihracat, girişimcilik, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm başlıklarındaki KGF destek paketini aktardı.