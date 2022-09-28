Arda Turan'ın yeni mesleği belli oldu!
Liglere verilen milli arayı değerlendirmek isteyen Galatasaray, harekete geçti. Erden Timur, satın aldığı Olympic Charleroi'nın teknik direktörlük koltuğuna Arda Turan'ı getirmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılı takımda forma şansı bulamayan isimleri buraya göndermek isteyen yönetim o tarafı Arda Turan'a emanet ederek sağlama almanın peşinde...
Liglere verilen milli arayı değerlendirmek isteyen Galatasaray, harekete geçti. Erden Timur, satın aldığı Olympic Charleroi'nın teknik direktörlük koltuğuna Arda Turan'ı getirmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılı takımda forma şansı bulamayan isimleri buraya göndermek isteyen yönetim o tarafı Arda Turan'a emanet ederek sağlama almanın peşinde...
Galatasaray, liglere verilen milli ara sonrası çalışmalara başladı. Erden Timur'un takım satın aldığına yönelik hamlenin ardından Arda Turan ismi gündeme tekrar geldi.
Erden Timur, satın aldığı Olympic Charleroi'nın teknik direktörlük koltuğuna Arda Turan'ı getirmeyi planlıyor. Arda Turan'ın tecrübesi ve kalitesine güvenen sarı-kırmızılı yönetim, hem Arda'nın tecrübelenmesi hem de oyuncuların saygı duyacağı bir isim olduğu için bu göreve Arda getirilecek.
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