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Spor Arda Turan’ın yeni adresine çok şaşıracaksınız!
Spor

Arda Turan’ın yeni adresine çok şaşıracaksınız!

Uzun yıllar sonra Galatasaray'a geri dönerek tuttuğu takımda forma giyme şansı yakalayan Arda Turan yuvadan tekrar uçuyor. Futbolu bırakıp bırakmayacağı merak konusu olan tecrübeli ismin yeni adresi yavaş yavaş şekilleniyor. Bu sezon gösterdiği performansla Galatasaraylı taraftarlar tarafından eleştiriye uğrayan Arda'nın takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ve gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 11:04:00 -
Arda Turan’ın yeni adresine çok şaşıracaksınız!

Uzun yıllar sonra Galatasaray'a geri dönerek tuttuğu takımda forma giyme şansı yakalayan Arda Turan yuvadan tekrar uçuyor. Futbolu bırakıp bırakmayacağı merak konusu olan tecrübeli ismin yeni adresi yavaş yavaş şekilleniyor. Bu sezon gösterdiği performansla Galatasaraylı taraftarlar tarafından eleştiriye uğrayan Arda'nın takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ve gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren ve şu an boş konumda bulunan Arda Turan'ın geleceği belli oluyor. Futbola devam edip etmeyeceğini kendisinin de bilmediğini açıklayan tecrübeli oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı. Galatasaraylı taraftarlar ile son gelişinde arası bir türlü barışmayan Arda'nın yeni adresi yavaş yavaş belli oluyor...

Sabah'ta yer alan habere göre; ABD ve Katar'dan teklifler alan Arda'nın Galatasaray'da 11 Haziran tarihinde gerçekleşecek seçimi beklediği ortaya çıktı. Eğer seçimi Dursun Özbek'in kazanmaması durumunda diğer tekliflere bakacağı hatta Amerika'ya gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. 35 yaşındaki tecrübeli oyuncunun ABD'ye giderek 2 yıl daha futbol oynama fikrinin olduğu ortaya çıktı.

"KARARIMI YAKINDA AÇIKLAYACAĞIM"
Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Arda Turan, "Aslında yaşadığım kötü bir şey yok. Hayatım boyunca yaşadığım uzun ve önemli bir kariyer vardı. Kariyerimle ilgili, benim için önemli insanlarla, annem-babamla, eşimle, hocamla, yakın dostlarımla konuşup bir karar alıp haber vereceğim dedim. Sadece buna saygı bekledim. Sonuç olarak evet sona doğru yaklaştığım kesin. Belki de sondur. Tam olarak kararımı vermedim. Ama yakında açıklayacağım. Ben bir Galatasaraylı olarak kulübümü, camiamı çok seviyorum. Kimseye karşı bir kırgınlığım yok. Galatasaray için her şey iyi olacaktır. Söylenildiği kadar bir sıkıntı yok. İnsanlardan şunu rica ediyorum; çok zorlu ve yorucu bir kariyerdi ama her şey çok güzeldi. O yüzden en azından kararımı alma konusunda ya da açıklama konusunda birazcık saygı bekliyorum." demişti.

 

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