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Spor Arda Turan’ın planı ortaya çıktı
Spor

Arda Turan’ın planı ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-04-21 11:52:00 -
Arda Turan’ın planı ortaya çıktı

Eyüpspor ile ilk kez teknik adamlık serüveni yaşayan Arda Turan, Spor Toto 1. Lig ekibi ve kariyeri hakkındaki kritik kararını verdi.

Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkarmak amacıyla hocalık pozisyonuna gelen Arda Turan, camianın bu planının gerçekleşmesi için kritik hamleler yapacak ve de sonuç ne olursa olsun, Eyüpspor ile uzun vadeli bir projede yer almayı tasarlayacak.

İlk teknik adamlık dönemi olmasına rağmen, sezonun finalindeki sonuçtan bağımsız olarak şu andaki görevine devam etmeyi düşünen Arda Turan, Süper Lig'e çıkılması ya da 1. Lig'de kalınmasından bağımsız olarak Eyüpspor için kritik analizler yapacak.

Ciddi hedefler

Uzun vadeli hedeflerin en başında, Eyüpspor'u Süper Lig'in kalburüstü takımlarından biri yapmak var. Bu amaç doğrultusunda çalışmalar yapmaya karar veren Arda, hem bu sezon hem de önümüzdeki sezon için kariyer planını yapmış durumda.

Eyüpspor ile ilk maçına Göztepe karşısında çıkan Arda Turan, sahadan 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.
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