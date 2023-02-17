Arda Turan'ın ilk adresi çok ama çok konuşulacak! Bomba gelişme...

Futbolculuk kariyerinin son demlerinde kötü bir performans çizen ve kariyerini noktalamak zorunda kalan Arda Turan'ın ilk teknik direktörlük için adının Ümit Milli Takım ile ilgili çıkması kamuoyunda "çok iddialı bir giriş" değil mi yorumlarına sebebiyet verdi. Turan'ın hiçbir tecrübesi olmadan ülke futbolunda söz sahibi olacak olması şimdiden endişelere sebebiyet verdi

Galatasaray'ın efsane oyuncusu Arda Turan, teknik direktörlük görevine başlıyor. Adı birçok takımla anılan fakat futbolu bıraktıktan sonra TFF'nin Antalya'daki UEFA A ve B Lisans Antrenörlük kursuna katılan Arda Turan, teknik direktörlük için ciddi adımlar atmaya başladı.

Arda Turan, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel ile karşılaşacağı maç öncesinde konuştu.

Turan, "Kalıcı çözümler için mutlaka deprem bölgesinde olacağız. Bunu Erden Timur ile de konuştuk. Oradaki çocukların sporu futbolcu sevmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

TRT Spor'da yer alan haberde, Arda Turan'ın Ümit Milli Takım'ın başına geçeceği yazıldı. Arda ile her konuda anlaşma sağlayan TFF, resmi duyuruyu yapmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Ümit Milli Takım'ın hocası olan Tolunay Kafkas ile yollar ayrılmış ama yeni hoca açıklanmamıştı.