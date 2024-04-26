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Spor Arda Turan’ın gözü yükseklerde! Eyüpspor yıldız oyuncuyu ikna etti
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Arda Turan’ın gözü yükseklerde! Eyüpspor yıldız oyuncuyu ikna etti

Yeniakit Publisher
2024-04-26 15:27:00 -
Arda Turan’ın gözü yükseklerde! Eyüpspor yıldız oyuncuyu ikna etti

Süper Lig'i garantileyen Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, Manuel Lanzini'ye formayı giydiriyor.

Arda Turan yönetiminde Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpspor gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başladı.

Eflatun-sarılılar, 31 yaşındaki Manuel Lanzini'yi kadrosuna katmak istiyor. Yönetim, Arjantinli futbolcunun maliyetine ilişkin görüşmelerini devam ettiriyor.

İstanbul temsilcisi, oyuncunun maliyetini düşürmek istiyor. Maliyetin istenilen seviyeye gelmesi halinde Lanzini transferi gerçekleştirilecek. Uzun yıllar West Ham United formasıyla adından söz ettiren Lanzini, geçen yaz altyapısından yetiştiği River Plate'e dönmüştü.

Süper Lig'i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini'ye formayı giydiriyor

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