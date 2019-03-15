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Arda Turan'dan 'terör' tepkisi: Bir gün gelir...

Başakşehir'in yıldızı Arda Turan, Yeni Zelanda'da iki camiye cuma vakti yapılan hain terör saldırısına tepki gösteren bir paylaşım yaptı.

15 Mart 2019 Cuma 17:31
Arda Turan'dan 'terör' tepkisi: Bir gün gelir...

Arda Turan, Instagram'da Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dinlerde insan en kutsal varlıktır. Bu dünyayı güzelleştiren, yaşanır kılan insandır. Ama yine aynı insan, bazen bu dünyayı cehenneme de çevirebilir. Bazı acılar vardır ki; tüm insanlığın tek yumruk olup tepki vermesini gerektirir. Bugün de o acılardan birini yaşıyoruz. İbadet ederken, bir caninin kurşunlarına hedef olan insanların yasını tutuyoruz. Bu açık bir terör saldırısıdır ve dünyada hiçbir din bir terör saldırısına kılıf olarak kullanılamaz. Bu; senin, benim, onun acısı değil. Bu hepimizin acısı. O yüzden tüm dünya tek yumruk olup bu vahşete tepki göstermelidir. Acıları ayırt etmeye başlarsak, bir gün o acı gelir kapımıza dayanır. O yüzden nerede yaşanırsa yaşansın; teröre lanet olsun!"

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:31
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