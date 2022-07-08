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Spor Arda Turan'dan İngiltere sürprizi!
Spor

Arda Turan'dan İngiltere sürprizi!

Futbol yıldızı Arda Turan, dünyanın en prestijli tenis turnuvası Wimbledon’ı izlemek için Londra’ya gidiyor. Turan, 10 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçını İngiliz kraliyet üyeleriyle birlikte izleyecek.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 10:54:00 - 2022-07-08 10:54:13
Arda Turan'dan İngiltere sürprizi!

Futbol yıldızı Arda Turan, dünyanın en prestijli tenis turnuvası Wimbledon’ı izlemek için Londra’ya gidiyor. Turan, 10 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçını İngiliz kraliyet üyeleriyle birlikte izleyecek.

Sporseverler nefesini tuttu, Wimbledon’ın finalini bekliyor. Tenis sporunun en eski ve en prestijli tenis turnuvasının ana müsabakalarının oynandığı ‘Center Court’ bu yıl 100’üncü yılını kutladığından, Wimbledon finali daha büyük bir heyecan taşıyor. Dünyanın en ünlü isimlerinden kraliyet ailesi üyelerine kadar birçok seçkin isim seyirciler arasında yerini alacak.

O isimlerden biri de dünya çapındaki futbol yıldızımız Arda Turan olacak. Turan, 10 Temmuz’da oynanacak final maçını izlemek için Londra’ya gidiyor.

İspanya’da tanıştığı, 22 Grand Slam şampiyonu olan Rafael Nadal’ı görmek için İngiltere’ye gidecek olan yıldız futbolcu, kraliyet ailesinin oturduğu “Royal Box”ın yanındaki locada final maçını izleyecek.

 

 

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