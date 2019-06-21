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Arda Turan'a çağrı: Özür dile konu kapansın

Şarkıcı Berkay, futbolcu Arda Turan ile yaşadığı kavganın ardındanmahkemelik olmuştu. Berkay, geçtiğimiz günlerde ikinci duruşması yapılan olayın ardından yaptığı açıklamada, "Özür dilesin iş kapansın" dedi.

21 Haziran 2019 Cuma 11:10
Arda Turan'a çağrı: Özür dile konu kapansın

Yaşadıkları kavga sonrası davalık olan futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in davasında ikinci duruşma önceki gün Çağlayan Adliyesi'nde görülmüş, tanıklar dinlenmiş ve dava tekrar ertelenmişti.

'Erkek erkeğe oturalım'

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre davanın görüldüğü akşam Berkay, Arnavutköy'deki bir balıkçıda arkadaşları ile birlikte akşam yemeği yedi.

Çıkışta gazetecilerle dava ile ilgili olarak konuşan Berkay, "Bizim kendisinden maddi olarak hiçbir beklentimiz yok. Biz kendisine tazminat davası açmadık. Özür dilemesi şartı ile yapması gereken çok basit. Özür dilesin ve konu kapansın. Özür diledikten sonra biz belki erkek erkeğe oturur halletmemiz gereken bir şey varsa hallederiz. Benden özür dilemesin buna gerek yok, biz onunla oturur konuşuruz ama bizim istediğimiz biçimde özür dilemesi gerekiyor" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:10
  1. Arda Turan
  2. BERKAY

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