Arda Turan sonunda bunu yapacak!

EMİRCAN KIŞLACIK- Süper Lige müthiş bir giriş yapan Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan şimdi de gözünü Galatasaray'ın genç yıldızına taktı...

Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan ve Eyüpspor'un başında başarıdan başarıya koşan Arda Turan Sarı-Kırmızılılar'ın genç ismine kafayı takmış durumda. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan Galatasaray'ın genç yıldızına kafayı taktı! Başarılı hoca Sarı-Kırmızılılar'ın genç ismi Metehan Baltacı'yı tekrar istiyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor lige 2 galibiyet 1 beraberlikle başlarken, bir taraftan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Birçok isimle temas halinde olduğu bilinen İstanbul temsilcisi, Galatasaray'dan Metehan Baltacı'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Eyüpspor, 21 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon da Galatasaray'dan kiralamıştı. Metehan Baltacı, geçen sezon Arda Turan'ın ekibinde 29 maçta süre bulmuş ve 2 asist yapmıştı.

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Galatasaray'ın altyapısından yetişen genç oyuncunun sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.