Arda Turan sağlık durumu | Arda Turan koronavirüse mi yakalandı?
Arda Turan son durum | Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Peki, Arda Turan'ın sağlık durumu nasıl? | Arda Turan nasıl oldu?
Arda Turan’ın sağlığı nasıl? | Galatasaraylı futbolcu Arda Turan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Peki, Arda Turan’ın sağlığı nasıl?
Arda Turan sağlık durumu | Arda Turan koronavirüse mi yakalandı?
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Dün yapılan Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa sürede görüşmek üzere" ifadelerine yer verdi.