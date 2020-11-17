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Spor Arda Turan sağlık durumu | Arda Turan koronavirüse mi yakalandı?
Spor

Arda Turan sağlık durumu | Arda Turan koronavirüse mi yakalandı?

Arda Turan son durum | Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Peki, Arda Turan'ın sağlık durumu nasıl? | Arda Turan nasıl oldu?

Yeniakit Publisher
2020-11-17 14:00:00 -
Arda Turan sağlık durumu | Arda Turan koronavirüse mi yakalandı?

Arda Turan’ın sağlığı nasıl? | Galatasaraylı futbolcu Arda Turan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Peki, Arda Turan’ın sağlığı nasıl?

Arda Turan sağlık durumu | Arda Turan koronavirüse mi yakalandı?

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Dün yapılan Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa sürede görüşmek üzere" ifadelerine yer verdi.

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