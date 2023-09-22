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Spor Arda Turan resitali saha kenarında devam ediyor!
Spor

Arda Turan resitali saha kenarında devam ediyor!

Yeniakit Publisher
2023-09-22 22:32:00 - 2023-09-22 22:33:23
Arda Turan resitali saha kenarında devam ediyor!

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Eyüpspor, Ümraniyespor'u 2-0 mağlup ederek ligde üst üste 6. maçını kazandı. Ümraniyespor bu sezon henüz galibiyetle tanışamadı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ümraniyespor'u konuk etti.

 

Arda Turan'ın öğrencileri 60. dakikada Caner Erkin ve maçın son bölümünde Ahmed Kutucu'nun attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde oynadığı tüm maçları kazanan Eyüpspor puanını 18'e çıkardı. Henüz galibiyetle tanışamayan Ümraniyespor 2 puanda kaldı.

 
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Caner Erkin hala fişek gibi !

Bu sezon Eyüpspor’da en çok öne çıkan isim Caner Erkin. Tecrübeli oyuncu bu sezon forma giydiği 6 maçta 4 gol 3 asist ile toplamda 7 gole doğrudan katkı sağladı.

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