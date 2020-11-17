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Spor Arda Turan koronavirüse yakalandı
Spor

Arda Turan koronavirüse yakalandı

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 12:42:00 -
Arda Turan koronavirüse yakalandı

Galatasaray Kulübü, bu sabah 3 futbolcusunun koronavirüs testin pozitif çıktığını duyurmuştu.

"Testimin sonucu pozitif çıkmıştır"

Sarı-kırmızılıların yaptığı açıklamasının ardından Arda Turan'dan bir paylaşım geldi.

Galatasaray kaptan, bu 3 isimden birinin kendisi olduğunu belirtti.

Sarı-kırmızılı futbolcu, "Dün yapılan Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere." dedi.

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