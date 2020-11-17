Arda Turan koronavirüse yakalandı
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Galatasaray Kulübü, bu sabah 3 futbolcusunun koronavirüs testin pozitif çıktığını duyurmuştu.
"Testimin sonucu pozitif çıkmıştır"
Sarı-kırmızılıların yaptığı açıklamasının ardından Arda Turan'dan bir paylaşım geldi.
Galatasaray kaptan, bu 3 isimden birinin kendisi olduğunu belirtti.
Sarı-kırmızılı futbolcu, "Dün yapılan Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere." dedi.