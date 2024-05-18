  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Arda Turan iki ismi listeye yazdı
Spor

Arda Turan iki ismi listeye yazdı

Yeniakit Publisher
2024-05-18 13:33:00 -
Arda Turan iki ismi listeye yazdı

Eyüpspor’u Süper Lig’e çıkaran teknik direktör Arda Turan, bu sezon ligde dikkat çeken iki yıldız ismi transfer listesine yazdı.

Eyüpspor'da tarihi başarı sonrası gözler transfere çevrilmiş durumda. Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen ve tecrübeli isimlere yönelen Eyüpspor, öncelikli hedeflerini belirledi.

Eyüpspor'un 11 Mayıs Cumartesi günü Erzurumspor'u 4-0 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen kupa töreni öncesi açıklamalarda bulunan Arda Turan, Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini belirtirken tecrübe vurgusunda da bulunmuştu. Süper Lig hedefleri sorulan Turan, "Önce haddimizi bileceğiz çünkü Süper Lig başka bir dünya. Biz oraya hem ekip olarak hem de kulüp olarak tecrübeli değiliz. Önce orada kalıcı olmaya çalışacağız. Ayaklarımızı yere sağlam basacağız. Sonra bakalım hayırlısı" ifadelerini kullanmıştı. Eyüpspor, tecrübesizlik dezavantajını ortadan kaldıracak bir transfer politikası izlemeyi planlıyor.

İstanbul temsilcisi, bu sezon Pendikspor’da görev alan iki oyuncuyu gözüne kestirdi. Gelen haberlere göre Eyüp ekibi, ilk olarak hücum hattına tecrübeli ve ligi yakından bir ismi takımına katmak istiyor. Eyüp temsilcisi, Mame Thiam’ı renklerine bağlamayı hedefliyor.

Eyüpspor'da Mame Thiam'ın yanı sıra bir başka Pendiksporlu Fredrik Midstjö için de girişimlerin başlayabileceği öğrenildi. Öte yandan Eyüpspor’un diğer mevkiler için de takviye yapmak istediği bildirildi.

Eyüpspor'un ardından çalıştırmak istediği takımı açıkladı!
Eyüpspor'un ardından çalıştırmak istediği takımı açıkladı!

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eyüpspor'un ardından çalıştırmak istediği takımı açıkladı!

Arda Turan’ın gözü yükseklerde! Eyüpspor yıldız oyuncuyu ikna etti
Arda Turan’ın gözü yükseklerde! Eyüpspor yıldız oyuncuyu ikna etti

Spor

Arda Turan’ın gözü yükseklerde! Eyüpspor yıldız oyuncuyu ikna etti

Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor! Kanarya'nın golcüsü Eyüpspor yolcusu...
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor! Kanarya'nın golcüsü Eyüpspor yolcusu...

Spor

Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor! Kanarya'nın golcüsü Eyüpspor yolcusu...

Arda Turan, sonunda bunu da yapacak! Eyüpspor ile bir ilkin peşinde olacak yine...
Arda Turan, sonunda bunu da yapacak! Eyüpspor ile bir ilkin peşinde olacak yine...

Spor

Arda Turan, sonunda bunu da yapacak! Eyüpspor ile bir ilkin peşinde olacak yine...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23