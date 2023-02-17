Arda Turan hoca oluyor! Yeni adresi açıklandı

Futbolculuk kariyeri boyunca birçok başarıya imza atmış olan Arda Turan, geçtiğimiz yıl futbolu bıraktığını açıklamıştı.

Uzun yıllar Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona gibi takımlarda forma giyen Arda Turan, şu sıralarda teknik direktörlüğe adım atmaya hazırlanıyor.

İsmi birçok kez Süper Lig ekipleriyle anılan Arda Turan, sürpriz bir takımla birlikte teknik direktörlük kariyerine başlayacak.

Uzun süreli bir dinlenme sürecinin ardından geçtiğimiz Aralık ayında birçok yerli futbolcuyla birlikte TFF'nin Antalya'daki UEFA A ve B Lisans Antrenörlük kursuna katılan Arda Turan, teknik direktörlük için ciddi adımlar atmaya başladı.

"Bugünün rengi olmaz"

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski kaptanlarından Arda Turan, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel ile karşılaşacağı maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgesine gideceğini söyleyen Turan, "Kalıcı çözümler için mutlaka deprem bölgesinde olacağız. Bunu Erden Timur ile de konuştuk. Oradaki çocukların sporu futbolcu sevmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Türkiye'nin Trabzonspor maçı için kenetlenmesiyle gurur duyduğunu dile getiren eski futbolcu, "Bizim ülkemizin insanının rekabeti de dostluğu da güzeldir. Bugünün rengi olmaz, bunu da herkes gösteriyor. Çok gurur verici. Ülkemin insanının güzelliğini yansıtıyor. Spor bir eğlencedir, insanları mutlu etmek için vardır." ifadelerini kullandı.

Yeni adresini duyurdular

TRT Spor'un haberine göre Arda Turan, Ümit Milli Futbol Takımı'nın başına geçecek. Habere göre Arda Turan ile anlaşan TFF, resmi açıklamayı kısa zaman içerisinde yapacak.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın başında son olarak Tolunay Kafkas görev yapmıştı. Başarısız sonuçlardan sonra Kafkas, görevinden alındı ve henüz yerine yeni bir çalıştırıcı gelmedi.