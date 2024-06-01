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Spor Arda Turan, futbol yolculuğunu anlattı
Spor

Arda Turan, futbol yolculuğunu anlattı

Yeniakit Publisher
2024-06-01 09:01:00 -
Arda Turan, futbol yolculuğunu anlattı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Spor Bilimleri Fakültesi’nin düzenlediği Spor Bilim Şenlikleri’nin konuğu Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan oldu. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Utku Alemdaroğlu’nun yaptığı “Arda Turan’ın Futbol Yolculuğu” söyleşisi öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

PAÜ Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Spor Bilim Şenlikleri kapsamında eski Türkiye Milli Futbol Takımı oyuncusu ve kaptanı Arda Turan’ı Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi’nde öğrencilerle buluşturdu. Arda Turan, profesyonel futbolculuğa başladığı Manisaspor’dan Barcelona’ya ve oradan da Eyüpsor’a uzanan futbolculuk ve antrenörlük ile ilgili kariyer yolculuğunu ve hatıralarını dinleyicilerle paylaştı.

Söyleşide üniversiteli gençlere futbolculuk ve teknik adamlık kariyeri hakkında bilgiler veren Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, “Alt yapı ile ilgili olarak maalesef ki biliyorsunuz ki ülkemizde tabi bu Denizli’de daha müsait olabilir ama çocukların bu oyunu oynayabilecekleri alanlar çok azaldı. Barcelona alt yapısını ziyaret ettiğimde merak etmiştim ve ne yapıyorlar diye bakmıştım. 11-12 yaşlarına kadar çocuklara sadece maç yaptırıyorlardı, pas atmalarını öğretiyorlardı. Sizler de birçoğunuz spor yapıyorsunuz. Sporcuların işi şu yönden çok zor. Çok az fırsat geliyor. Hâlbuki ben o süreci 17 ile 21 yaş arasındaki bir dönem olduğunu düşünüyorum. Oyuncunun kötü oynama şansını, hata yapma şansını elinden almamak lazım. Ben kendim 1987’liyim ve o dönemin en iyileriydi 87liler diyebilirim. Ama o yaş grubundan bir oyuncu Barcelona’da oynayabildi, üç-dört tanesi de Süper Lig’de oynayabildi. Bunu söylerken şunu söylemek istiyorum herkes hücum oyuncusu olamaz, herkes yıldız olamaz. Bu süreç şöyle gelişiyor arkadaşlar. A takıma çıkıyorsunuz, karşınıza bir fırsat geliyor. İşte bana Manisa’dan sonra Galatasaray’da geldiği gibi. Eğer bu şansı değerlendirmeseydim belki şu anda karşınızda oturmuyor olurdum” dedi.

“Spor, bir süreçtir” diyen Turan, şöyle konuştu:

“Spor, insan performansına dayalı bir şey ve o yüzden insanlara spordan önce insan olduğunu hatırlatmamız lazım. Sizin de kendinizin insan olduğunuzu hatırlamanız lazım. Kendinize hata yapma hakkı verin ve hayal kurma hakkınızdan asla vazgeçmeyin. Barcelona süreci benim için daha kıymetlidir. Çünkü ilk altı ay oynamamıştım ve örnek aldığım saha içi çözümlemelerinde uzman olan oyuncularla beraber her sabah ders yapma fırsatı buldum taktik ve sistem üzerine. Bu da benim ufkumu açtı. Barcelona’nın ilk altı ayı öğreti gibiydi. Tabi sürekli alışma süreci içerisindesiniz. bir Dünyanın en büyük takımı ve kolay değil. Çok büyük başarılara imza atmış bir takım ve o takımda formayı giyebilmek için sabırsızlanıyoruz. 6 ay boyunca bekledim ama sonrasında yaşadıklarım çok güzeldi. Çok güzel bir tecrübeydi. Beraber kupalar kazandık, kupalar kaybettik. Başarısızlıkların da insanlara çok şey öğrettiği şeyler var. Dünyanın en büyük oyuncularının kaybettikten sonra nasıl üzüldüğünü, nasıl oturup ağladığını ve o anlar için ne çalıştıklarını görebiliyorsunuz muhteşem bir şeydi. Hayatta çok çalışıyorsanız ve çok iyiyseniz sizi kimse bir yere getiremez. İyi yerlere çok çalıştığınız için gelirsiniz. Sakın hayallerinizi kırmayın. Arda Güler, görüyorsunuz bugün muhteşem şeyler yapıyor. Mete Gazoz da benim kardeşim gibidir, tarihin en büyük sporcularından biridir, Mete Gazoz. Yalnızca popüler sporlardan örnek almayın. Bu ülkenin potansiyeli çok büyük. İspanya’nın nüfusu kadar bizim ülkemizin genç nüfusu var. Lütfen potansiyelinizin farkında olun”

Arda Turan’ın konuk olduğu söyleşi öğrencilerden gelen soruların cevaplandırılması ile sona erdi.
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