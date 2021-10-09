Arda Turan ayrılacak mı? Arda Turan sözleşme uzatacak mı?
Arda Turan son durum | Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan Arda Turan'ın sözleşme yenileyip yenilemeyeceği merak konusu. Peki, Arda Turan Galatasaray ile sözleşme yenileyecek mi?
Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Arda Turan'ın mukavelesi sezon sonunda tamamlanacak. Teknik direktör Fatih Terim ise Arda Turan konusunda kararını verdi. Peki, Arda Turan futbolu bırakacak mı?
Arda Turan ayrılacak mı? Arda Turan sözleşme uzatacak mı?
Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fatih Terim'in Arda Turan planı belli oldu. Terim'in sözleşmesi sona erecek olan Arda Turan'a 2022-2023 sezonunda yardımcı antrenör olarak ekipte yer vermek istediği ileri sürüldü.