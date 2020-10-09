Arda Turan 4 milyon liraya özel yapım araç aldı

Galatasaraylı Arda Turan, garajına yeni bir otomobil daha ekledi.

Yeşil sahalardan kazandığını lüks otomobillere yatıran yıldız futbolcu, 12 yaşından beri top koşturduğu Galatasaray'da kaptanlığa terfi edince Aston Martin satın alarak dikkatleri üzerine çekmişti.

2011 yılında Atletico Madrid'e transfer olduğunda BMW alan Turan, 4 yıl sonra Barcelona takımına geçtiğinde de Ferrari F12 Berlinetta'yı koleksiyonuna eklemişti.

2018'de Barcelona'dan Başakşehir'e gelirken Mercedes E serisi otomobil alan ünlü futbolcunun garajında ayrıca bir Bentley Bentayga ve Lamborghini Gallardo da bulunuyor.

4 milyon liralık özel yapım araç

Arda Turan, yaklaşık 10 milyon TL'lik garajına bu kez de bir Audi RS ekledi. Özel yapım otomobili için 4 milyon TL harcayan yıldız futbolcu, geleneği bozmadı ve Galatasaray'a 9 yıl sonra dönüşünü de koleksiyonuna yeni bir parça ekleyerek kutladı.

AUDI RS