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Spor Arda orta sahadan füzeyi gönderdi! Ancelotti: Bizim için goldü
Spor

Arda orta sahadan füzeyi gönderdi! Ancelotti: Bizim için goldü

Yeniakit Publisher
2024-03-16 23:44:00 -

Milli futbolcumuz Arda Güler'in orta sahadan çektiği şut hakkında konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda'ya övgüler yağdırdı.

Milli yıldız Arda Güler, Real Madrid formasıyla ikinci golüne çok yaklaştı. Arda'nın orta sahadan çektiği müthiş şut direğe takıldı. Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, pozisyon için "Sihirli vuruş." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde takımıyla ilk golüne imza atan milli yıldız Arda Güler, Real Madrid formasıyla jeneriklik gole imza atıyordu.

Yılın golüne aday olabilecek bir şut çeken Arda direğe takıldı.

Oyuna sonradan katıldı

Real Madrid'in deplasmanda 4-2 kazandığı Osasuna maçının 85. dakikasında oyuna dahil olan Arda, maçın son dakikalarında orta sahadan kaleye bir şut gönderdi.
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Direkten dönen top sonrası yedek kulübesi kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

"Bu bizim için goldü"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti maç sonu pozisyon hakkında konuştu. Ancelotti, "Arda mı? 19 yaşında bu kadar kendine güvenen çok az futbolcu gördüm. Bunu herkes yapamaz, çok az oyuncu bu sihirli vuruşu deneyebilir. Arda Güler'in orta sahadan vurduğu şutta topun direkten dönmesi önemli değil. Bu bizim için bir goldü." ifadelerini kullandı.

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