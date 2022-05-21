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Spor Arda Okan Kurtulan kimdir? Arda Okan kaç yaşında?
Spor

Arda Okan Kurtulan kimdir? Arda Okan kaç yaşında?

Fenerbahçe sezonun son maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Maçın 84.dakikasında oyuna giren genç futbolcu Arda Okan'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Peki, Arda Okan kimdir?

Yeniakit Publisher
2022-05-21 21:00:00 -
Arda Okan Kurtulan kimdir? Arda Okan kaç yaşında?

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın 84.dakikasında Rossi yerini Arda Okan Kurtulan'a bıraktı. Peki, Arda Okan kim kaç yaşında?

Arda Okan Kurtulan kimdir? Arda Okan kaç yaşında?

Fenerbahçe U19 takımı formasını giyen Arda Okan ilk profesyonel maçına çıktı. Arda Okan, 19 Kasım 2002'de İstanbul'da dünyaya geldi. Fenerbahçe U 19 takımıyla 63 maça çıkan Arda Okan 15 gol atıp 8 asist yaptı. Forvet ve sol kanatta görev alan 19 yaşındaki futbolcu, sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çekti.

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maç sonucu (Özet)
Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maç sonucu (Özet)

Spor

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maç sonucu (Özet)

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