Arda Güler'e Süper Lig'de flaş teklif

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, "Fenerbahçe düşünürse Arda Güler'i oynatmak isteriz. Arda çok değerli bir futbolcu Türkiye için ama oynaması lazım. Oynatmalıyız." dedi.

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un başkanı Hakan Karaahmet, A Spor'a konuştu. Karaahmet, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'e talip oldu.

17 yaşındaki oyuncuyu Giresunspor'da görmek istediğini ifade eden Giresunspor başkanı, "Fenerbahçe düşünürse Arda Güler'i oynatmak isteriz. Arda çok değerli bir futbolcu Türkiye için ama oynaması lazım. Oynatmalıyız. Giresunspor'da bu sene kiralık oyuncular alacak. Kampa kadar mevcut kadroya 5-6 oyuncu katmak istiyoruz" dedi.

Süper Lig'de üst üste ikinci sezon

Süper Lig'e 44 yıl sonra yükselen Giresunspor 2021-22 sezonunu 45 puanla tamamladı. Sezonu 16. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi 2022-23 sezonunda da Süper Lig'de devam etmeyi garantiledi.