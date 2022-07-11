Arda Güler'den maç sonrası açıklama
Fenerbahçe'nin Hull City'i yendiği maçta yıldızlaşan Arda Güler sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe, Dinamo Kiev'le oynanacak maç öncesi Hull City'le karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibini 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Arda Güler, karşılaşma sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Genç futbolcu paylaşımında, "Hayallerimi gerçekleştirdiğim her an daha iyisini hayal etmek için çalışmaya devam edeceğim. Desteğiniz için herkese teşekkür ederim. Şükürler olsun" ifadelerini kullandı.