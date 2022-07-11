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Yerel Arda Güler'den maç sonrası açıklama
Yerel

Arda Güler'den maç sonrası açıklama

Fenerbahçe'nin Hull City'i yendiği maçta yıldızlaşan Arda Güler sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-07-11 03:23:00 -
Arda Güler'den maç sonrası açıklama

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'le oynanacak maç öncesi Hull City'le karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibini 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Arda Güler, karşılaşma sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Genç futbolcu paylaşımında, "Hayallerimi gerçekleştirdiğim her an daha iyisini hayal etmek için çalışmaya devam edeceğim. Desteğiniz için herkese teşekkür ederim. Şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

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