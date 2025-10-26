Arda Güler tarih yazmak için sahaya çıkacak!

İspanya LaLiga'nın 10. haftasında Real Madrid ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun, dev maçta Arda Güler'i ilk 11'de başlatacağı iddia edildi.

Real Madrid ile Barcelona, İspanya LaLiga'nın 10. haftasında kozlarını paylaşacak. 26 Ekim Pazar saat 18.15'te başlayacak karşılaşma Estadio Santiago Bernabeu'da oynanacak. İspanyol basını, Real Madrid'in muhtemel 11'ini paylaştı

XABİ ALONSO KARARINI VERDİ

Xabi Alonso teknik direktör olarak Real Madrid'in başında ilk kez El Clasico'da sahne alacak. Şampiyonlar Ligi dönüşünde İspanyol çalıştırıcının Barcelona karşısında Arda Güler'e forma şansı verip vermeyeceği ise belli oldu.

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLAYACAK

İspanyol basınının paylaştığı muhtemel 11'e göre Arda Güler, Barcelona karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak. Milli futbolcunun bu karşılaşmada da Xabi Alonso'nun en güvendiği isimlerden biri olacağı ifade edildi.

Real Madrid'in muhtemel 11'i şöyle: Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler, Bellingham, Vinicius Jr., Kylian Mbappe.