Arda Güler rekabete ortak olmak için dönüyor!
Sezon başında Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yaşadığı üst üste sakatlıklar sebebiyle forma şansı bulamamıştı. Tedavisi devam eden milli yıldızın sahalara dönüş tarihi belli oldu.
Sezon başında Fenerbahçe’den rekor bedelle Real Madrid’in yolunu tutan 18 yaşındaki Arda Güler, transferi sonrası yaşadığı sakatlık sorunlarıyla gündemden düşmemişti. Başarılı genç oyuncuya en büyük güven hocası Ancelotti’den geldi ve Arda’yı oynatmak için sabırsızlandığını dile getirmişti.
Dönüşü tarihi belli oldu
Tüm Türkiye’nin merakla beklediği ve Arda’yı izlemek için sabırsızlandığı o an geldi, Arda’nın sahalara dönüşü belli oldu! Ünlü duyumcu Fabrizio Romano’nun haberine göre Arda Güler’in milli aradan sonra sahalara döneceğini açıklandı.