  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk dünyası ve Türkiye harekete geçti: Kazakistan'dan Azerbaycan'a rekor bir Karabağ desteği daha geldi

Yunanistan'da araca silahlı saldırı: 6 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Yunanistan şokta! 'Almanlar bizi Türkiye konusunda sırtımızdan bıçakladı' diyerek duyurdular

Putin zehir gibi sözler söyledi: Kiev hazırsa bunu ABD yerine kendisi söylesin! Ruble değil dolar ile ödemede sorun

Düşman gemilerini kör ediyor! Japonya o Türk İHA'sını satın almak için apar topar Türkiye'ye geldi

Ayçiçeğinde hayal kırıklığı yaşanıyor: Verim düşük, daneler boş

Suudi Arabistan ülkesinden Riyad’da ilk kez fuar: Suudi yatırımcıların Türkiye’ye yoğun ilgisi yeniden arttı!

İslam Memiş ilk kez bunu söyledi! Dolar kuru için rekor tahmin

Dikkat çeken Türkiye analizi! 'Erdoğan bize ders veriyor'

Yatırım aracı olarak tutulmalı mı? Altına tamam mı devam mı?
Spor Arda Güler, Real Madrid’in maç kadrosuna alındı
Spor

Arda Güler, Real Madrid’in maç kadrosuna alındı

Yeniakit Publisher
2023-09-12 22:59:00 -
Arda Güler, Real Madrid’in maç kadrosuna alındı

Real Madrid’in yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den kadrosuna kattığı Arda Güler, İspanyol ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer aldı.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi 2023-24 sezonunun grup etabı için kadrosunu UEFA’ya bildirdi. Eflatun-beyazlıların UEFA’ya bildirdiği 24 kişilik listede yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den transfer edilen ve sakatlığı sebebiyle yeni takımıyla henüz maça çıkamayan Arda Güler de yer aldı. İspanyol ekibi, uzun süreli sakatlıkları bulunan kaleci Thibaout Courtois ile Eder Militao’yu da kadroya dahil etti.

Real Madrid’in UEFA’ya bildirdiği liste şöyle:

Kaleci: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Kepa, Francsico Javier Gonzalez Perez,
Savunma: Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Nacho, Fran Garcia, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Vinicius Tobias
Orta Saha: Jude Bellingham, Toni Kroos, Luka Modric, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Lucas Vazquez, Aurelien Tchouameni, Dani Ceballos, Brahim Daz, Arda Güler
Forvet: Vinicius Junior, Rodrygo, Joselu

Liste B: Diego Pineiro, Lucas Canizares, Rafel Obrador, Alvaro Carrillo, Marvel, Mario Martin, Nicolas Paz, Alvaro Rodriguez, Gonzalo
Eflatun-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Napoli, Braga ve Union Berlin ile mücadele edecek.

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23