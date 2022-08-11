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Spor Arda Güler kimdir, kaç yaşında? Arda Güler nereli, şu andaki takımları neler?
Spor

Arda Güler kimdir, kaç yaşında? Arda Güler nereli, şu andaki takımları neler?

Bugün en çok merak edilen isimler arasında Arda Güler de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Arda Güler ile diyaloğu dikkat çekti. Peki Arda Güler kimdir, kaç yaşında, nereli? Arda Güler'in şu andaki takımları neler?

Yeniakit Publisher
2022-08-11 15:41:00 -
Arda Güler kimdir, kaç yaşında? Arda Güler nereli, şu andaki takımları neler?

Bugün en çok merak edilen isimler arasında Arda Güler de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Arda Güler ile diyaloğu dikkat çekti. Peki Arda Güler kimdir, kaç yaşında, nereli? Arda Güler'in şu andaki takımları neler?

Arda Güler kimdir, kaç yaşında? Arda Güler nereli, şu andaki takımları neler?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Arda Güler ile diyaloğu dikkat çekti. Arda Güler kimdir, kaç yaşında soruları ise gündeme geldi. İşte Arda Güler'in biyografisi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler'in sakatlığını da canlı yayında öğrendi. Erdoğan'ın milli takıma da çağrıldığını hatırlatması üzerine Arda Güler, "Sakatlığım var Cumhurbaşkanım." dedi. Erdoğan da, "Eyvah eyvah... İnşallah en yakın zamanda temennim sakatlığı atlatır sahalara dönersin." ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

25 Şubat 2005''de Altındağ, Ankara'da doğan Arda Güler, orta saha mevkiinde oynayan Türk futbolcu. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

2014-2019 yılları arasında Gençlerbirliği'nin altyapı takımında forma giydi. 2019 yılında Fenerbahçe'nin altyapı takımına transfer oldu.

 

 

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