Arda Güler büyük takdir topladı

Arda Güler Fenerbahçe formasıyla bu sezonki ilk gollerini attı. 17 yaşındaki genç futbolcu Sarı-Lacivertli takımın Kasımpaşa'yı 6-0 yendiği maçta sonradan oyuna dahil oldu.

Arda Güler 69. dakikada Enner Valencia'nın yerine oyuna girdi. Genç futbolcu 86'da Miguel Crespo'nun asistinde ilk golünü kaydetti. Arda 90'da bir kez daha sahneye çıktı ve maçtaki ikinci golünü attı.

Jesus ve arkadaşları kutladı!

Arda Güler'in 2 gollük muhteşem performansı sonrası Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus ve takım arakdaşları genç yıldız adayını tebrik etti. Jesus'un bir süre Arda ile sohbet ettiği ve tavsiyelerde bulunduğu görüldü.

Alex'den tebrik



Geçen sezon 3 gol atmıştı

Arda Güler geçen sezon 12 Süper Lig maçında 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koymuştu.

17 yaşındaki 10 numara'nın Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Jorge Jesus'tan tavsiye

Karşılaşma sonrası açıklama yapan Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus "Arda, henüz 17 yaşında. Daha öğreneceği çok şey var. Henüz üst seviyede değil ama çok yetenekli ve oynadığı zaman kendi futbolunu göstermek istiyor. Ben de ona maç sonunda 'Kendini gösterme baskısıyla oynama' dedim." ifadelerini kullandı.