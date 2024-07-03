Arda Güler artık o listede!

A Milli Takım'ın genç yıldızlarından Arda Güler, Wayne Ronney ve Ronaldo'nun ardından bir Avrupa Şampiyonası'nda hem gol atan hem de asist yapan üçüncü genç oyuncu olmayı başardı.

Türkiye, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.

EN GENÇ ÜÇÜNCÜ FUTBOLCU

Genç yetenek Arda Güler, rekorlara koşmaya devam ediyor. Perfromansıyla göz dolduran Güler, 20 yaşına girmeden öne Avrupa Şampiyonası'nda hem gol atan (Gürcistan maçı) hem de asist yapan (Avusturya) üçüncü oyuncu olarak devler arasında yerini aldı.

Arda Güler (EURO 2024)

Wayne Rooney (EURO 2004)

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Cristiano Ronaldo (EURO 2004)