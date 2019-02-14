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Arçelik'ten 500 milyon TL'lik tahvil ihracı

Arçelik, 728 gün vadeli 500 milyon lira tutarında tahvil ihraç etti

14 Şubat 2019 Perşembe 12:43
Arçelik'ten 500 milyon TL'lik tahvil ihracı

İSTANBUL (AA) - Arçelik, ilk kez yurt içinde tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Arçelik açıklamasına göre, şirket, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla, ilk kez bir tahvil ihracı için yurt içinde nitelikli yatırımcılardan talep topladı.

728 gün vadeli ve 3 ayda bir değişken kupon ödemeli tahvil, yoğun ilgi gördü. Arçelik, 500 milyon TL'lik satış ile özel sektör tahvil piyasasında bugüne dek bir reel sektör şirketinin tek seferde yaptığı en büyük ihracı gerçekleştirmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Polat Şen, yurt içi tahvil ihracının TL cinsinden alternatif fonlama kaynağı yaratmak ve yatırımcılar için gösterge oluşturabilecek bir ihraç yapmak açısından önem taşıdığını belirtti.

Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy da kurumsal ve bireysel yatırımcıların işleme gösterdiği yoğun ilginin, tahvil piyasasının gelişimi açısından önemli bir kilometre taşını simgelediğinin altını çizdi.

Arçelik, 2013 ve 2014 yıllarında, uluslararası piyasalarda sırasıyla 500 milyon dolar ve 350 milyon avro tutarında tahvil ihracı gerçekleştirmişti.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:43
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