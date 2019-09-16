Arçelik Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde endüstri lideri

İSTANBUL (AA) - Beyaz eşya sektörünün önde gelen firmalarından Arçelik Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde sektörünün “Endüstri lideri” seçildi.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre şirket, üç yıl üst üste Gelişmekte olan Piyasalar kategorisine Türkiye’den giren tek sanayi şirketi olma başarısını gösterdi.

Bu yıl 6-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Berlin’deki tüketici elektroniği fuarı IFA’nın 4 ana konuşmacısından biri olan Arçelik Üst Yöneticisi Hakan Bulgurlu sektör liderleri ve uluslararası basına hitaben yaptığı konuşmada şirketin sürdürülebilirlik vizyonu ve bu kapsamda geliştirdikleri teknolojileri aktardı.

Bulgurlu, “Ürünlerimizle dünya çapında 146 ülkede milyonlarca eve ulaşıyoruz. Kendimizi çevreye saygı duyan bir vizyona adadık. "Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın" vizyonumuzla sürdürülebilir iş modelleri geliştiriyor, ürün ve üretimde sürdürülebilirliğe odaklanıyoruz. İklim değişikliği ve çevre konularına öncelik vererek Ar-Ge çalışmalarımızı bu alanlara yoğunlaştırdık.” dedi.

Önümüzdeki 80 yıl içinde buzulların kalan kısmının erimesinin çevre ve bölgede yaşayan iki milyar insanın su kaynağı ihtiyacı üzerindeki olası etkilerinden bahseden Bulgurlu, iklim değişikliği değil, iklim felaketi ile karşı karşıya olduğumuza dikkati çekti.

Bulgurlu, kendisinin Everest'e tırmanış görüntülerinin 14 milyon kere izlendiğini, konu ile bilinçlendirme yaratmak için bunun önemli bir adım olduğunu belirtti.

Günümüzde tüketicilerin sürdürülebilir ürünler için daha fazla ödemeye hazır olduğunu vurgulayan Bulgurlu, "2011'de Defy’ı satın aldığımızda Güney Afrika'da buzdolaplarının ortalama enerji sınıfı E seviyesindeydi. Regülasyon olmaksızın, gönüllü olarak pazarda sadece A enerji sınıfına sahip soğutucular satmaya karar verdik. Bu aynı zamanda yüzde 50 daha az enerji tüketim demekti. Bu tüketiciler için iyi bir şey çünkü elektrik için daha az ödüyorlar. Bizim için de oldukça faydalı çünkü doğru şeyi yaparak pazar payımızı artırdık. Şimdi, Güney Afrika örneğimizi alıp Sahra Altı Afrika’daki diğer pazarlara, Pakistan'da Dawlance ile, Bangladeş'te Singer ile yaymayı hedefliyoruz." diye konuştu.

- "Mikro fiber filtreleme teknolojimizi ilgi duyan herkesle paylaşmaya hazırız"

Geliştirdikleri mikro fiber filtreleme teknolojisini sektörle paylaşmaya hazır olduklarını belirten Bulgurlu, şunları kaydetti:

"Çamaşır makinelerinin her yıkaması, su kaynaklarına 1 milyondan fazla mikro fiber salıyor. Bu parçacıklar balıkların midelerine ve sonuç olarak besin zincirimize giriyor. Mikro fiberlerin su kaynaklarımıza karışmasını yüzde 90 oranında engelleyen teknolojimiz, bugüne kadar geliştirdiğimiz en önemli inovasyonlar arasında yer alıyor.

Bu teknolojimizi kullanan çamaşır makinelerimizi önümüzdeki sene satışa sunmayı planlıyoruz ve teknolojimizi kullanmaya ilgi duyan herkesle paylaşmaya hazırız. Hedefimiz bu teknolojinin yaygın olarak kullanılması ve mikro fiberlerin ve plastiklerin mümkün olduğunca okyanusa girmesini önlemek."

Bulgurlu’nun konuşmasında değindiği diğer sürdürülebilir teknolojiler arasında güneş enerjisiyle çalışan, akü ve invertör ihtiyacını ortadan kaldıran solar buzdolabı; soya, mısır ve yumurta kabuğu ile yapılan bio plastikler ve kompozitler kullanılarak tasarlanan bio buzdolabı, tamburunda geri dönüştürülmüş plastik su şişeleri kullanılan çamaşır makinesi, denizlere bırakılan atık balık ağlarının kullanıldığı fırın bulunuyor.

- 1,7 milyon hanenin günlük su tüketimine eş tasarruf sağlandı

Açıklamada verilen bilgilere göre, Arçelik’in DJSI’de Endüstri Lideri unvanını yakalamasının ardında, ürünler kadar üretim süreçlerindeki sürdürülebilirlik odaklı faaliyetlerin de etkisi bulunuyor.

2012 yılından bu yana hayata geçirilen 1364 enerji verimliliği projesi ile yıllık ortalama 82 bin evin elektrik tüketimi kadar enerji tasarrufu elde edildi. Son 8 yıl içinde gerçekleşen su verimliliği projeleri sayesinde, 1,7 milyon hanenin günlük su tüketimine eş tasarruf sağlandı.

Arçelik’in Bolu ve Eskişehir’de bulunan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE) Geri Dönüşüm Tesisleri, sektörde öncü niteliğinde. Tesislerde, eski buzdolaplarında bulunan ozon tabakasına zararlı CFC’li gazlar kapalı kırma sistemi ile toplanabiliyor.

AEEE’lerden elde edilen plastik, demir, bakır, alüminyum gibi malzemeler kaynak verimliliğine uygun olarak ekonomiye geri kazandırılıyor. Markası ne olursa olsun eski ürünlerin piyasadan toplatılıp yenileriyle değiştirilmesi sayesinde son 5 yılda 1 milyondan fazla ürün Arçelik’in geri dönüşüm tesislerinde işlem gördü ve günlük yaklaşık 31 milyon hanenin elektrik tüketimine eş enerji tasarrufu elde edildi, günlük 5,7 milyon hanenin tüketimine eş su tasarrufu sundu.