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Yaşam Arazide bulunan kartal yavrular korumaya alındı
Yaşam

Arazide bulunan kartal yavrular korumaya alındı

Iğdır'da vatandaşların arazide bulduğu 3 kartal yavrusuna özenle bakılıyor. Her gün et ve ciğerle beslenen kartal yavruları, uçmayı öğrendikten sonra doğaya salınacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 11:04:00 -
Arazide bulunan kartal yavrular korumaya alındı

Iğdır'da vatandaşların arazide bulduğu 3 kartal yavrusuna özenle bakılıyor.

Melekli beldesindeki bir tarlada 3 kartal yavrusu bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen DKMP ekibi, kartal yavrularını şubede özel bakıma aldı.

Özenle büyütülen kartal yavrularını görevliler her gün et ve ciğerle besliyor. Kartal yavruları, uçmayı öğrendikten sonra doğaya salınacak.

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