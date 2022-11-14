Arazi tartışması kanlı bitti! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Batman merkeze bağlı İkiztepe köyünde sabah saatlerinde akraba iki aile arasında arazi meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 kişi öldü

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Şirin Akın (40) ile babası Sadık Akın (60) ve amcası Asker Akın (53) ve Yusuf Akın (22) yaşamını yitirdi. Yusuf Akın'ın kavgada yaşamını yitiren Asker Akın'ın oğlu olduğu öğrenildi. Yaralı 4 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürerken, polis hastane önlerinde, jandarma ise köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.