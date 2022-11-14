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Yerel Arazi tartışması kanlı bitti! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Yerel

Arazi tartışması kanlı bitti! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Batman'ın İkiztepe Köyü'nde akraba iki aile arasında çıkan arazi tartışması bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 11:15:00 -
Arazi tartışması kanlı bitti! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Batman merkeze bağlı İkiztepe köyünde sabah saatlerinde akraba iki aile arasında arazi meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 kişi öldü

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Şirin Akın (40) ile babası Sadık Akın (60) ve amcası Asker Akın (53) ve Yusuf Akın (22) yaşamını yitirdi. Yusuf Akın'ın kavgada yaşamını yitiren Asker Akın'ın oğlu olduğu öğrenildi. Yaralı 4 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürerken, polis hastane önlerinde, jandarma ise köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Mezara ne götüreceksiniz arazı mı amellerinizi mi?

Salihce

Buda cehalet terörü..
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