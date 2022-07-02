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Yerel Arazi anlaşması kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var
Yerel

Arazi anlaşması kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 12:28:00 -
Arazi anlaşması kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

Kırsal Yalınağaç Mahallesi'nde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada biri ağır 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Süleyman A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

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