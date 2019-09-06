Araştırma şirketi yeni partiyi fena şişirdi! İşte Ali Babacan'ın alacağı oy oranı

Sosyal Demokrasi Vakfı Başkanı Ertan Aksoy, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan tarafından kurulması planlanan yeni partilerin kamuoyundaki yansımalarını canlı yayında açıkladı.

Habertürk'te yayınlanan 'Ne Ne değildir' programına katılan Ertan Aksoy, elindeki son kamuoyu yoklamasını paylaşarak yeni hareketlere gaz verdi.

Aksoy, araştırmalarında 'ebilir' sorularının olduğunu belirterek, "Kadro meselesi önemli. Ama en önemlisi, partinin stratejisi ne? En merak edilen konu bu bence. Merkez sağ seçmenini hedefleyen bir yapı olarak dikkat çekiyor. Oy potansiyeli olarak 7-8 puanı var. Burada 'ebilir' soruları var. İYİ Parti ilk ortaya çıktığında, kamuoyu yoklaması yaparken 'ebilir' sorularını sormuştu. Bu onların en büyük hataları oldu. Babacan'ın partisinde 7-8 puanlık bir potansiyeli görülüyor" dedi.

"Davutoğlu'nun oy potansiyeli düşük"

Davutoğlu'nun kamuoyundaki yansımasının çok düşük olduğunu söyleyen Aksoy, "Ahmet Davutoğlu'nun çok düşük oy potansiyeli var. Babacan'ın partisine göre daha düşük yüzdelerden bahsedebiliriz. Ekonomik durum, yeni partiler için biraz fırsat gibi duruyor. Siyaset cesaret ister. Babacan ve Gül için diyorum; bu kadar silik bir kampanya olmaz" dedi.