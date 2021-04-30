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Gündem Araştırma görevlileri 50-d’den şikayetçi
Gündem

Araştırma görevlileri 50-d’den şikayetçi

Eğitim-Bir-Sen öncülüğünde yapılan bir araştırma, araştırma görevliliği mesleğinin sıkıntılarını gözler önüne serdi. Araştırmada, kadro haklarından memnun olmayanların oranı yüzde 81,3 olarak tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 10:39:00 -
Araştırma görevlileri 50-d’den şikayetçi

 Ertuğrul Şahan  Ankara 

Eğitim-Bir-Sen öncülüğünde Genç Memur-Sen ve Genç Akademisyenler Birliği tarafından, 50/d kadrosu kapsamında görev yapan araştırma görevlilerinin sorunlarını belirlemek ve araştırmak amacıyla hazırlanan ‘Güvencesiz Meslek, Belirsiz Gelecek: 50/d’ raporu ile araştırma görevlilerinin mevcut özlük hakları, görev tanımına ilişkin problemleri, akademik performans kıstaslarına bakışları, gelecek kaygılarına ilişkin görüşleri, doktora sonrası kadrolarına ilişkin sorun alanları, akademik performansa ilişkin karşılaştıkları zorluklar, kurum ve meslek aidiyetlerine ilişkin görüşleri belirlendi. Raporda, “Türkiye’de güvencesiz ve sözleşmeli Araştırma Görevlisi mesleğine ilişkin sorunların başında, yetişmiş öğretim elemanı ihtiyacı varken, doktora sonrası işsizlik ve gelecek kaygısı oluşturan 50/d kadrosunun varlığı gelmektedir. Araştırmaya ve geliştirmeye ilişkin doktora mezunu istihdamının azlığı ve kamu sektörüne alımlarda doktora mezunlarına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı için araştırma görevlileri stresli lisansüstü eğitim sürecini bu kaygılarla yürütmektedir” denildi.

Katılımcıların yüzde 91,8’i işsiz kalacağını düşünüyor

Türkiye’de 2020-2021 eğitim-öğretim yılında devlet ve vakıf üniversitelerinin çeşitli fakülte ve enstitülerinde 50/d kapsamında görev yapan bin 122 araştırma görevlisi katılımcı ile yapılan araştırmada, mevcut özlük durumuna ilişkin sorun alanlarına bakıldığında 50/d kadrosu haklarından memnun olmayanların oranının yüzde 81,3, memnun olanların oranının ise yüzde 8,5 olduğu vurgulandı. Araştırmanın ardından yayınlanan raporda ayrıca, katılımcıların yüzde 91,8’inin doktora sonrası işsiz kalacağını düşündüğü, yüzde 56,6’sının da doktora sonrasında Türkiye’de kadro bulamadığı takdirde yurt dışında çalışmak istediğini söylediği aktarıldı.


Yeni Akit Gazetesi
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