Araştırma gemisini BM'ye şikayet ettiler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin “Akdeniz Araştırma 1” gemisinin faaliyetlerini Birleşmiş Milletler'e gönderdiği mektupla şikayet etmesine yazılı açıklamayla yanıt verdi. Üstel, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarından ve Türkiye ile yürütülen stratejik projelerden taviz verilmeyeceğini vurguladı.

GKRY'nin BM ve Avrupa Birliği nezdindeki diplomatik girişimlerini ve yazdığı mektupları yakından takip ettiklerini bildiren Üstel, mektupta geminin çalışmalarının Rum liderliğinin izni olmadan yapılamayacağı iddiasının öne sürülmesinin, Rum tarafının gerçeklerden ne kadar uzaklaştığını açıkça gösterdiğini kaydetti.

Başbakan'a göre Rum liderliğinin Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini yok sayan tek taraflı adımları, Ada'daki huzuru daha da zorlaştırıyor. Üstel, KKTC ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru haklarına dayanan araştırma ve inceleme faaliyetlerini kimsenin iznine tabi olmadan yürüttüklerini ve yürütmeye devam edeceklerini söyledi. Rum liderliğinin uluslararası platformlarda sürekli şikayet mektupları yazmak yerine Kıbrıs Türk tarafının Doğu Akdeniz'de uzattığı iş birliği elini tutması gerektiğini dile getirdi. Ada'da Türklerin eşit hak ve statüsünü görmezden gelerek atılacak hiçbir adımın meşruiyeti olamayacağının artık açıkça anlaşılması gerektiğini belirtti.

Üstel: Doğal gaz boru hattı tamamlanacak

GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos'un Türkiye-KKTC Doğal Gaz Boru Hattı projesinden duyduğu rahatsızlığı da aynı zihniyetin yansıması olarak niteleyen Üstel, yabancı ülkelerle kendi başına her türlü anlaşmaya imza atan Rum yönetiminin, KKTC'nin kendi kararlarını almasına ve projelerini hayata geçirmesine karışacak konumda bulunmadığını belirtti.

Üstel, boru hattı projesinin tüm hızıyla devam edeceğini ve tamamlanacağını, Kıbrıs Türk halkının bu projeden faydalanacağını vurguladı. “Asrın Projesi” ile Ada'ya ulaştırılan sudan sonra doğal gaza da kavuşacak Kıbrıs Türk halkı için hattın yalnızca bir enerji projesi değil, Anavatan Türkiye ile arasındaki kopmaz bağın en somut nişanelerinden biri olacağını aktardı.

Hem su hem de doğal gaz konusunda Rum liderliğine kapılarının her zaman açık olduğunu bildiren Üstel, uluslararası alanda takdir toplayan ve Kıbrıs Türk halkının refahına katkı sağlayan projeleri şikayet etmek yerine Rum liderliğinin iş birliği yollarını araması gerektiğini söyledi.

Açıklamasında Kıbrıs Rum halkına da seslenen Üstel şu değerlendirmede bulundu: “Liderliğinizin uzlaşmaz, yıkıcı ve tehlikeli politikalarına artık dur demenin zamanı gelmiştir. Ada'da yan yana iki ayrı halkın ve iki ayrı devletin barış içinde yaşamasının yollarını aramak, her iki halkın da yararınadır. Bu gerçekliği kabul etmek, Kıbrıs'ta kalıcı barış ve istikrarın da ön koşuludur.”