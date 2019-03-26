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Aras: “Ben kat karşılığı inşaat yapmam. Çevreyi, denizi ve insanı severim”

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Göltürkbükü buluşmasında Bodrum halkının sevgi çemberine alındı.

26 Mart 2019 Salı 11:25
Aras: “Ben kat karşılığı inşaat yapmam. Çevreyi, denizi ve insanı severim”

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Göltürkbükü buluşmasında Bodrum halkının sevgi çemberine alındı.


Vatandaşların coşkulu ilgisine aynı içtenlikle karşılık veren Bodrum’un genç başkan adayı “Halkım benim samimiyetimi, dürüstlüğümü gördü, çalışma azmimi anladı. Gittiğim her yerde beni kucakladı, bağrına bastı. Örgütüm tamamen sahiplendi, arkama geçti. Bundan sonra bana karada havada ölüm yok. Bundan sonra ben hep çalışırım, çalışırım, çalışırım” diye konuştu. Tertemiz bir geçmişi olduğunu, kimseden de çekincesi, korkusu olmadığını belirten Ahmet Aras, “Ben inşaatçı değilim. Kat karşılığı inşaat yapmam. Ben turizmciyim. Çevreyi, denizi, doğayı, insanı severim.” mesajı verdi.



Göltürkbükü’nde muhteşem bir kalabalığa seslenen CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, "Kimse kırılmasın, darılmasın. 1 Nisan’da seçildiğimde tebrikleri kabul etmeyeceğim. Zaten siz beni seçerek tebrik etmiş olacaksınız. Kaybedecek beş dakikamız bile yok. 1 Nisan’dan itibaren Bodrum için çalışma zamanı, konuşma zamanı değil” dedi. Aras, miting alanına bando eşliğinde geldi, coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.


Bodrum’u bir kadının yuvasını kurduğu, çocuklarını şefkatle büyüttüğü ve evini yönettiği gibi yöneteceklerini söyleyen Aras, “Seçildiğimde ilk yapacağım iş, beni denetlesin diye muhalif meclis adaylarından birinin başkanlığında şeffaflık komisyonu kurmak olacak. İkinci iş olarak da güçlü yetkilerle donatılmış bir kadın başkan yardımcısını atayacağım.”dedi.


Göltürkbükü’nün son yıllarda biraz ihmal edildiğini söyleyen CHP Adayı Aras, Bodrum’un tüm altyapı sorunlarını çözecek projeleri 1 Kasım itibariyle başlatacaklarını belirterek “Biz mazeret değil, hizmet yaparız. Ama bilin ki belediye başkanlığı sadece altyapı, yol, su kanalizasyon işi değildir. Belediye başkanlığı insana, çevreye, hayvanlara dokunma işidir. Tarihe yerel değerlerle, kültüre ve sanata sahip çıkma işidir. Ben bütün bunları yapmak için yola çıktım. Bodrum’u hep birlikte düzlüğe çıkaracağız” diye konuştu.


Göltürkbükü’ne özel hizmetlerin de sözünü veren Aras, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Torba-Yalıkavak yolunu çok kısa zamanda dört şeritli, refüjlü bir yol haline getireceğiz. Bütçesi, projesi hazır. Ufak tefek mülkiyet sorunları var, onları da hemen çözeceğiz. Göltürkbükü için çok ciddi projelerimiz olacak. Hem işletmelerin hem de halkımızın menfaatlerini koruyarak bütün kıyı kenar düzenlemesini yeniden yapacağız. Sağlık evi, pazaryeri, düğün salonu, neye ihtiyaç varsa onları planlayarak bir bir hizmete sunacağız. Pazaryeri bulamazsak, özel bir yeri kiralayıp yapacağız. Durak sayısı yetersizmiş, onu tamamlayacağız. Biz direkt gideriz hedefe. Lafı dolaştırıp, mazeret üretmeyiz.”


Sahil yolunun aydınlatmasının olmadığını da gören Aras, “Belediyeden ilgili arkadaşlar varsa, lütfen bu yolun aydınlatmasını bitirsin. Bunun için 1 Nisanı beklemeye gerek yok.”dedi.


Göltürkbükü ve Bodrum ekonomisini geliştirmek için 52 haftaya 52 etkinlik planladıklarını söyleyen Aras, Göltürkbükü’ne uluslararası bir kültür ve sanat festivalinin de müjdesini verdi. Bunun bütün yıla yayılacak bir etkinlik olduğunu belirterek “Göltürkbükü’nü dünyaya açacağız” dedi.


Bodrum’a bu yaz 1 milyonu aşkın turist geleceğini de kaydeden CHP Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, “Bodrum halkı bu seçimlerde sadece Bodrum için oy vermeyecek. Bodrum’a gelen milyonlarca turist için de oy kullanacak. İnsanlar, Bodrum’un n çağdaş, demokratik, laik, dostça, kardeşçe iklimine geliyorlar. Bundan saparsak, o insanları da kaybederiz” diye konuştu.


Miting sırasında Türkiye-Moldova karşılaşmasında birbiri ardına atılan golleri de müjdeleyen Aras, “Hep diyorum ya biz uğurlu geldik diye. Galiba biz de iyi bir fark atacağız rakibimize, öyle anlaşılıyor” sözleriyle meydandakileri güldürdü. CHP Adayı Aras, miting sonunda belediye meclis üyeleriyle birlikte Göltürkbükü meydanında toplanan kalabalık tarafından sevgi çemberine alındı. Aras, konuşmasının sonunda sahneden atlayarak, vatandaşlara karanfil dağıttı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:25
  1. kültür
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