0553 313 94 23

Araplar savaşmaktan kaçıyor; YPG/PKK, gençleri DAEŞ'e karşı savaşa zorluyor

Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'u ele geçirmek için ABD ve Fransa desteğiyle DAEŞ'e karşı başlattığı operasyona göndermek için Rakka'daki gençleri zorla toplayarak silah altına alıyor.

17 Eylül 2018 Pazartesi 15:07
Araplar savaşmaktan kaçıyor; YPG/PKK, gençleri DAEŞ'e karşı savaşa zorluyor

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor'da DAEŞ'a karşı savaştırmak için Rakkalı Arap gençleri zorla silah altına alıyor.

Terör örgütü YPG/PKK, 11 Eylül'de ABD ve Fransa güçlerinin desteğiyle DAEŞ'ın Deyrizor'daki son kalesini de ele geçirmek için operasyon başlatmıştı.

Son bir haftadır iki terör örgütü arasında çatışmalar sürüyor.

Rakka'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK, işgalindeki Rakka'da 100 kişiyi Deyrizor'a göndermek için zorla silah altına aldı.

Kaynaklar, örgütün gençleri evlerinden, hastane ve hatta sokaklardan zorla topladığını belirtiyor.

YPG/PKK'NIN KAYIPLARI ARTIYOR

Bu arada, DAEŞ'ın tüm imkanlarıyla karşılık verdiği YPG/PKK'nın kayıpları artıyor.

YPG/PKK'nın bir haftada saflarından kaçan ve çatışmalarda ölenlerle yaklaşık 200 kişiyi kaybettiği belirtiliyor.

ARAPLAR SAVAŞMAKTAN KAÇIYOR

Öte yandan YPG/PKK, SDG ismini kullanarak saflarına kattığı az sayıdaki Arap gücü Deyrizor'da savaştırmak istiyor.

Ancak Arap güçler, sözde SDG'nin yönetiminin YPG/PKK'da olması nedeniyle buna yanaşmıyor.

DAEŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon çatısı altındaki ABD ve Fransız güçleri ile YPG/PKK, ilçeyi ele geçirmek için Fırat Nehri üzerinden bölgeye son bir ay içerisinde savaş botları ve ağır silahlar sevk etmişti.

Deyrizor'da halihazırda bulunan yaklaşık 2 bin 500 DAEŞ’lı unsurun yaklaşık bini Heccin'de yer alıyor.

YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle, Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu ve batı kırsalındaki bölgeleri işgal ediyor. Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 28'i YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

Terör örgütü DAEŞ ise Suriye'de 3 noktada varlığını sürdürüyor. Örgüt, Suriye topraklarının yüzde 3,3'ünü kontrolünde bulunduruyor.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 15:07
  1. YPG/PKK
  2. Deyrizor
  3. DAEŞ
  4. ABD
  5. Fransa
  6. zorla silah altına alınan Arap gençler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan kritik İdlib açıklaması: Operasyona katılmayacağız
    1. İran'dan kritik İdlib açıklaması:..
    2. Bursa'da okulun dibinde korkunç..
    3. Lise mezunu Sahil Güvenlik uzman..
    4. Başakşehir'de adımını içeri attı,..
    5. Dünyaca ünlü Anzer balı satışa sunuldu!
    6. Çocuklara bol bol balık yedirilmeli
    7. S&P, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin..
    8. Tayfunu'na yakalanan uçak beşik gibi..
    9. Landshut kentinde millet isyan etti,..
    10. Cristiano Ronaldo'ya Twitter'dan..
    11. Düşe kalka büyürler ama...
    12. Servisle okula giden öğrenci polis..
    13. Asbest kanser yapıyor
    14. Rusya'dan petrol açıklaması! 'Üretim..
    15. Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş..
    16. GBT kontrolünde ortaya çıktı! 11 yıl..
    17. Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20..
    18. Tehlike evinizde
    19. Sevkiyatlar sürüyor! Komandolar İdlib..
    20. Marmaris'te İngilizlerin rezaleti!
    Fatih Altaylı, Üçüncü Havalimanı'ndaki provokatif eylemin perde arkasını yazdı
    Fatih Altaylı, Üçüncü Havalimanı'ndaki provokatif eylemin perde arkasını yazdı
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    TİGEM’e içkici müdire atandı
    TİGEM’e içkici müdire atandı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    Fransa'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' mesajı! Savaş gemisi yığıyor
    Fransa'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' mesajı! Savaş gemisi yığıyor
    Yerli tohumun ilk hasadı yapıldı! İstanbul'dan güzel haber
    Yerli tohumun ilk hasadı yapıldı! İstanbul'dan güzel haber