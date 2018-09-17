Araplar savaşmaktan kaçıyor; YPG/PKK, gençleri DAEŞ'e karşı savaşa zorluyor

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor'da DAEŞ'a karşı savaştırmak için Rakkalı Arap gençleri zorla silah altına alıyor.

Terör örgütü YPG/PKK, 11 Eylül'de ABD ve Fransa güçlerinin desteğiyle DAEŞ'ın Deyrizor'daki son kalesini de ele geçirmek için operasyon başlatmıştı.

Son bir haftadır iki terör örgütü arasında çatışmalar sürüyor.

Rakka'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK, işgalindeki Rakka'da 100 kişiyi Deyrizor'a göndermek için zorla silah altına aldı.

Kaynaklar, örgütün gençleri evlerinden, hastane ve hatta sokaklardan zorla topladığını belirtiyor.

YPG/PKK'NIN KAYIPLARI ARTIYOR

Bu arada, DAEŞ'ın tüm imkanlarıyla karşılık verdiği YPG/PKK'nın kayıpları artıyor.

YPG/PKK'nın bir haftada saflarından kaçan ve çatışmalarda ölenlerle yaklaşık 200 kişiyi kaybettiği belirtiliyor.

ARAPLAR SAVAŞMAKTAN KAÇIYOR

Öte yandan YPG/PKK, SDG ismini kullanarak saflarına kattığı az sayıdaki Arap gücü Deyrizor'da savaştırmak istiyor.

Ancak Arap güçler, sözde SDG'nin yönetiminin YPG/PKK'da olması nedeniyle buna yanaşmıyor.

DAEŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon çatısı altındaki ABD ve Fransız güçleri ile YPG/PKK, ilçeyi ele geçirmek için Fırat Nehri üzerinden bölgeye son bir ay içerisinde savaş botları ve ağır silahlar sevk etmişti.

Deyrizor'da halihazırda bulunan yaklaşık 2 bin 500 DAEŞ’lı unsurun yaklaşık bini Heccin'de yer alıyor.

YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle, Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu ve batı kırsalındaki bölgeleri işgal ediyor. Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 28'i YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

Terör örgütü DAEŞ ise Suriye'de 3 noktada varlığını sürdürüyor. Örgüt, Suriye topraklarının yüzde 3,3'ünü kontrolünde bulunduruyor.