Arapgir dolaması coğrafi işaret belgesi aldı

Arapgir’in Coğrafi İşaretli ürünlerine bir yenisi daha eklendi. Arapgir’in Mor reyhanı, köhnü üzümü, tandır kebabının ardından ilçenin yöresel lezzetlerinden coğrafi sınıra özgü üretim metodu ve şekli bulunan salamura üzüm yaprağı ve tereyağı ile hazırlanan ‘Arapgir Dolması’ Türk Patent ve Marka Kurumu’nun onayıyla tescillendi. Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklamada bulunan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, İlçe mutfağının Türkiye'nin önde gelen mutfakları arasında yer aldığını belirterek, "Arapgir mutfağının kendine ait çok özel tatları ve lezzetleri var. Saray kültürünün bir yansıması olan Arapgir mutfağı için de coğrafi işaret çalışmalarında bulunuyoruz. Bu bağlamda ilçede bir de gastronomi merkezi yapıyoruz. Kaşkaloğlu Konağı'nda yapılacak bu proje için gastronominin daha iyi tanıtılması ve dünya mutfağında yer alması için çalışmalar yapılması hedefleniyor. Arapgir Köhnü Üzümü, Arapgir Mor Reyhanı ve Arapgir Tandır Kebabı'ndan sonra Arapgir Dolması’nın da tescillenmesiyle tescilli ürünlerimiz 4'e çıktı. Bunların yanı sıra Arapgir'imizin daha birçok ürünü ve lezzeti için de başvurularımız var. İlerleyen günlerde inşallah onları da tescilleyerek gastronomi anlamında ön plana çıkmak istiyoruz. Bu sebeple öncülüğünden dolayı Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu

Arapgir dolaması (sarması) tarifi

Malzemeler;

200g kıyma

100g kuyruk

1 demet maydanoz

500g kuru soğan

600g pilavlık bulgur

1 tutam karabiber veya 1 çay kaşığı

1 çorba kaşığı kırmızı biber

1000g salamura yaprak (Arapgir Yaprağı)

1 tatlı kaşığı tuz

250g salça

Yapılışı

1L su kaynatılır bulgurun üzerine dökülür 30dk beklenir .30 dk içinde soğanlar küp küp doğranır baharatlarıyla karıştırılır maydanoz içine doğranarak eklenir kıyma ve kuyrukla beraber yoğurulur salçası da eklenene kadar 30 dk miz dolmuştur ve bu hazırlanan harç sarmaya hazırdır. Arapgir yaprakları büyüklüğüne göre bölünerek ufak ufak sarılır çelik tencereye dizilir. Kısık ateşte tencerede ki sarmaların üzerine kapağın altına bir porselen tabak veya özel olarak hazırlanmış sarma kapağı konularak kaynadıktan sonra tahminen 1 saat pişerse yeterlidir. Sarmalar piştikten sonra geleneksel Arapgir'in kalaylı bakır tabaklarına konulur üzerine isteğe göre karabiber ve maydanoz serpilerek ikram edilir. Afiyet olsun.