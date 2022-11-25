  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Arap ülkesinden Türkiye kararı! Sınır hattına asker yığma kararı aldılar
Gündem

Arap ülkesinden Türkiye kararı! Sınır hattına asker yığma kararı aldılar

Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarından korkan Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, sınır hattındaki askeri varlığını artırma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 09:04:00 -
Arap ülkesinden Türkiye kararı! Sınır hattına asker yığma kararı aldılar

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, saldırıların ardından İran ve Türkiye sınırlarında asker mevcudiyetini artırma kararı aldı.

Bağdat yönetimi, Irak toprakları içerisinde Türkiye'nin PKK'ya, İran'ın da Kürt gruplara yönelik saldırıları sonrası sınır bölgelerinde askeri varlığını artırma kararı aldı.

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi Başbakan Muhammed Şiya es Sudani liderliğinde dün güvenlik meselelerini ele almak üzere toplandı.

AFP'nin haberine göre, Güvenlik Konseyi toplantısında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile koordineli bir şekilde İran ve Türkiye sınırına sınır muhafızlarının nakledilmesi konusunda bir plan hazırlama kararı çıktı.

İran Irak'ın kuzeyinde Kürt gruplara bombardıman düzenledi İran Irak'ın kuzeyinde Kürt gruplara bombardıman düzenledi

Söz konusu karar, Türkiye'nin PKK'yı ve İran'ın da Kürt muhalif grupları bombalamasının ardından geldi.

Rudaw'a göre Irak Güvenlik Konseyi ayrıca Sınır Muhafız Kuvvetleri Komutanlığının tüm lojistik destek ihtiyacının karşılanması ve gerekli personel ve fonların artırılmasına karar verdi.

Kaynak: Mepa News

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

fetösavar

öyle bir asker varmıydı???? yahu abd geldi. ordunun olmadığı anlaşıldı... dayılanmaları kuveyte falanmış...

ramses

Japon askerimi? muahhahah hadi oradan işimiz olmaz;pkk-abd -rusya çoktan işgal etmiş saddamın ülkesini !zırtolar!kuklanın bile bir korkutuluculuğu olmalı !
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23