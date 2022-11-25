Arap ülkesinden Türkiye kararı! Sınır hattına asker yığma kararı aldılar

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, saldırıların ardından İran ve Türkiye sınırlarında asker mevcudiyetini artırma kararı aldı.



Bağdat yönetimi, Irak toprakları içerisinde Türkiye'nin PKK'ya, İran'ın da Kürt gruplara yönelik saldırıları sonrası sınır bölgelerinde askeri varlığını artırma kararı aldı.

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi Başbakan Muhammed Şiya es Sudani liderliğinde dün güvenlik meselelerini ele almak üzere toplandı.

AFP'nin haberine göre, Güvenlik Konseyi toplantısında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile koordineli bir şekilde İran ve Türkiye sınırına sınır muhafızlarının nakledilmesi konusunda bir plan hazırlama kararı çıktı.

İran Irak'ın kuzeyinde Kürt gruplara bombardıman düzenledi İran Irak'ın kuzeyinde Kürt gruplara bombardıman düzenledi

Söz konusu karar, Türkiye'nin PKK'yı ve İran'ın da Kürt muhalif grupları bombalamasının ardından geldi.

Rudaw'a göre Irak Güvenlik Konseyi ayrıca Sınır Muhafız Kuvvetleri Komutanlığının tüm lojistik destek ihtiyacının karşılanması ve gerekli personel ve fonların artırılmasına karar verdi.

Kaynak: Mepa News