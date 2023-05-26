Ünlü ekonomist İslam Memiş'ten altın tahmini: Altın fiyatlarında sürpriz beklenti! Altının kilogramı 1 milyon 341 bin lira

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanalar devam ediyor. Gram altın fiyatlarında seçim sonrası için tahminlerde bulunan ekonomistlerden yeni bir tarih daha belirtildi. Sürekli olarak iniş ve çıkışlarda olan altın fiyatlarının son günlerde yeniden artışa geçmesiyle birlikte kritik açıklama geldi. Yatırımcıların ilgisini çeken açıklamada altın için rekor tahmin verilirken rekor için tarihi de paylaşıldı. İşte tüm detaylar...

GRAM ALTIN FİYATLARINDA SON TAVSİYELER

Seçimlerde ikinci tura son 3 günün kalmasıyla birlikte piyasada hareketlilik başladı. Kritik bir döneme giriş yapılmasıyla birlikte uzman isimlerden açıklamalar gelmeye başladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in uyarıları üzerine yatırımcılar harekete geçti. Yatırımcıların dikkatini çeken açıklama ile gram altın için verdiği tavsiyeler gündemde yer aldı.

Tavsiyelerin yanı sıra ABD'de borç limiti görüşmelerindeki belirsizliklerin küreselde yer alan piyasayı etkilediğini açıkladı. Güvenli liman olarak bilinen altın talebinin her geçen gün artığını ifade etti. Bu hafta itibariyle ABD Başkanı Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin borç limitine dair yaptığı anlaşmada herhangi bir sonuç çıkmamıştı.



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Uzlaşamayan ikili Louisiana Milletvekili Garret Graves başka bir toplantının planlanmadığı bilgisini paylaştı. Graves tarafların bazı konularda anlaşmaya çok yakın olduklarını belirterek karşı taraftan birkaç adım beklenildiğini duyurdu.

MERKEZ BANKALARI ORTAK HAREKET EDİYOR

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş açıklamalarında haziran ayında yapacakları operasyona değindi. Hedeflerinde yer alan büyük planı anlatacağını belirten uzman isim iki yıldır dünya genelinde merkez bankalarının ortak şekilde hareket ettiğini iddia ediyordu. karar'ın aktardığı haberde: Bu iddiayı sık sık gündeme getiren İslam Memiş bir örnek ile iddiasını açıkladı.

Bugünden aydınlananların kafeste olduğunu belirterek günlük işlemlerde sınırlandırılama getirildiğini vurguladı. ABD'de alınan karar ile 2 bin dolar ve üzeri para çekimlerinin bir gün öncesinden bildirilmesi gerektiğini ifade etti. İlerleyen günlerde dünya genelinde bu açıklamaların devamının geleceği ifade ediliyor.

YENİ ÇAĞDA TİCARET SİSTEMİ

İslam Memiş'in açıklamalarına göre uzun vadede kota sınırı ile her şey istisnasız bir şekilde kayıt altına alınırken uluslararası satış sisteminin tüm ülkelerde yer alacağını vurguladı. Dünya üzerinde tek merkezi sistem üzerinden satış sistemi ağı kurulacağını belirtti. Merkez bankaları tarafından bu kararın iki yıl önce alındığını da paylaştı.

2030 yılına kadar tüm ticarethanelerde yüz tanıma sisteminin yer alacağını kim alıyor, kim ne satıyor net olarak bilineceğini paylaştı. Seçimlerden sonra piyasalarda yükseliş bekleyen uzman isim açıklamalarını sonlandırdı.

Altının kilogramı 1 milyon 341 bin liraya yükseldi!

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 245 bin lira, en yüksek 1 milyon 382 bin 741,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 6,6 artarak 1 milyon 341 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 563 milyon 39 bin 686,11 lira, işlem miktarı ise 2.819,14 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 811 milyon 181 bin 857,65 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Nadir Döviz, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış 1.250,25 TL, Satış 1.250,48 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış 2.233,00 TL, Satış 2.301,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış 4.480,00 TL, Satış 4.643,00 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış 9.092,32 TL, Satış 9.328,79 TL