Dünyaca ünlü banka altın tahminini duyurdu: Altın alacaklar kuyumculara koşacak! Çarpıcı altın tahmini

Altın piyasası iyimser ekonomik veriler ve inatla yüksek seyreden enflasyon nedeniyle darbe aldı. Altın üst üste üçüncü haftada da zarar yazdı. Piyasalar duraksayan beklentilerin ardından Haziran ayında 25 baz puanlık bir faiz artışı bekliyor. Elinde altını olanlara uyarı geldi. Altın fiyatlarının baskı altında kalacağı tahmin edildi. İşte detaylar.

Haziran vadeli Comex altın kontratları en son ons başına 1.945,80 dolardan işlem görüyor. Buna göre altın haftayı 35 dolar düşüşle kapatmayı hedefliyor. Satışlara rağmen, yılbaşından bugüne altın hala %6’dan fazla yükselişte. Konuyla ilgili olarak TD Securities küresel emtia stratejisi başkanı Bart Melek önemli açıklamalar Melek, makro verilerin hafta sonunda altın üzerinde baskı yaratan ana unsur olduğunu söyledi. Melek’e göre dayanıklı tüketim malları, kişisel harcamalar ve PCE enflasyon ölçümlerinin hepsi beklentilerin üzerinde. Bu yüzden enflasyon düşmekle kalmadı, Federal Rezerv’in tercih ettiği enflasyon ölçüsü olan çekirdek PCE fiyat endeksi Nisan ayında %4,7’ye yükseldi.

Altın için olumsuz durumlar

%5’e yakın enflasyon, Fed’in Haziran ayında bir duraklamayı haklı çıkarması için çok yüksek. Neticede piyasa bunu fiyatlıyor. Gainesville Coins değerli metaller uzmanı Everett Millman piyasada faiz artışı beklentisinin yüksek olduğunu söylüyor. Kriptokoin'nin aktardığı haberde Millman, son piyasa beklentilerinin 13-14 Haziran’daki toplantıda %60’lık bir artış şansı gördüğünü söyledi. Bu noktada Millman, “Bu, daha önceki tahminlerden büyük bir geri dönüş. Bu tür bir yeniden fiyatlandırmanın gerçekleşme hızı altın piyasasının dikkatini çekiyor. Beklentilerdeki hızlı değişimler daha fazla volatiliteye yol açıyor” açıklaması yapıyor.

Doların iyi performansı

Bunun da ötesinde, ABD doları iyi bir performans gösterdi ve altın buna aşağı yönlü bir hareketle karşılık verdi. Melek, “Altın fiyatlarının bu çeyreğin büyük bir kısmında ve muhtemelen 3. çeyreğin başlarında düşük seviyelerde seyredebileceğini düşünüyoruz. Piyasa Fed’in niyetlerini yanlış fiyatlandırdı.” vurgusu yapıyor. Fed’in enflasyona odaklanmasıyla birlikte, Haziran toplantısından önce merkez bankasını etkileyecek pek bir şey olmayacak. Millman, ABD’nin kredi notunun düşmesinin altına olumlu yansıyacağını düşünüyor. Bu nedenle borç limiti tartışmasının yakından izlenmesi gereken bir konu olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu arada, ABD hükümetinin 31,4 trilyon dolarlık borç limitini 1 Haziran’dan önce yükseltmeye yönelik müzakereler Cuma günü bazı engellere takıldı. Daha önce, Demokrat ve Cumhuriyetçi müzakereciler, bazı harcamaları sınırlandırırken borç limitini iki yıllığına kaldırmak için bir anlaşmaya yaklaşmış görünüyorlardı. Cumhuriyetçilerin baş müzakerecisi Garret Graves gazetecilere yaptığı açıklamada İlerleme kaydettiklerini söyledi. Ancak Graves bazı kilit noktalarda ilerleme sağlamalarına rağmen çözemedikleri önemli konuların da olduğunu sözlerine ekledi.

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Commerzbank’dan çarpıcı açıklama

altın fiyatı üzerinde baskı yarattığını belirten uzmanlar altının yükseleceği yönünde görüşleri var. Alım zamanı olduğunu belirten uzmanlar altın fiyatı konusunda dikkat çekici açıklamaları şu şekilde;

Altın fiyatı, faiz indirimi beklentilerinin azalması nedeniyle baskı altında. Bununla birlikte, Commerzbank ekonomistleri daha fazla aşağı yönlü potansiyelin sınırlı olduğunu düşünüyor. Bankadan yapılan açıklamada şu ifadeler dikkati çekiyor:

“ABD’de yakın gelecekte herhangi bir faiz indirimine gidileceğine dair umutlar bu hafta azaldı. Neticede bu durum altın fiyatı üzerinde baskı yarattı. Önümüzdeki haftanın sonunda yeni bir ABD işgücü piyasası raporu yayınlanacak. Birçok gözlemcinin beklediği gibi raporun daha fazla soğuma göstermesi halinde bu durum, özellikle ABD’deki borç anlaşmazlığında bir uzlaşmaya varılması ve ekonomik göstergelerin yeniden faiz oranı yörüngesini belirlemesine izin verilmesi halinde, faiz artışı beklentilerini azaltacaktır. Buna karşılık, İsviçre Altın ihracatı ve Çin’in Hong Kong’dan Altın ithalatının gösterdiği gibi Asya’daki fiziki talebin gelişmesinin fiyatları etkilemesi pek olası değil. Özellikle de yüksek fiyat seviyesi göz önüne alındığında ihracat ve ithalat muhtemelen biraz daha zayıf olacak.”

İzlenecek altın fiyat seviyeleri

Gainesville Coins değerli metaller uzmanı Everett Millman, altın için bir sonraki destek seviyesinin ons başına 1.940 dolar olduğunu söyledi. Bunun altında, yatırımcılar 1.915 ve 1.900 dolarları izlemeliler. Analistler 1.900 dolara kadar bir düşüşü göz ardı etmiyor. Melek, kesin desteğin 1.900-1.896 dolar civarında olduğunu söylüyor. RJO Futures kıdemli piyasa stratejisti Frank Cholly altın fiyatında bir dip seviye aramak için henüz erken olduğunu belirtiyor. Cholly’nin vurguları şu şekilde yer alıyor:

“Piyasa bize Haziran’da ve belki de Temmuz’da bir faiz artışı daha göreceğimizi söylüyor. Altın bundan hoşlanmıyor. Ağustos vadeli işlemlerde 1.950-1.925 dolar aralığında bir yerde traderlar değer bulacak. Bu durumda piyasa yükselme beklentisine girmeden önce bir taban seviye oluşturacak.”

Canlı altın fiyatları 27 Mayıs 2023: çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL?

Ons altında yaşanan inişler ve çıkışlar iç piyasada da fiyatları yeniden şekillendiriyor. 2 bin dolar barajının altına bir kez daha gerileyen ons altın iç piyasada fiyatları değiştirdi. Peki, ons altının bin 947 dolar seviyelerinde yer aldığı hafta sonu iç piyasada fiyatlar ne şekilde?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı bugün bin 247 liradan geri alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı ise bin 248 lirada bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın 27 Mayıs 2023 Cumartesi günü 2 bin 248 liradan geri alınırken, hafta sonu satış fiyatı ise 2 bin 341 lirada konumlanmış durumda.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA?

Yüksek miktarda alım yapanların tercihlerinden olan cumhuriyet altını ise bugün 9 bin 260 liradan geri alınırken, 9 bin 400 liradan da satışa sunuluyor.

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