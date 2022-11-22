Arap ülkesi Türkiye kararını dünyaya ilan etti: 5 milyar dolar yatıracağız

Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na 5 milyar ABD doları tutarında para yatırmak için görüşme yaptıklarını açıkladı. Daha önce de Azerbaycan benzer bir girişimde bulundu. Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü TCMB'de 5 milyar dolarlık bir mevduat hesabı için görüşüldüğünü ilan etti.



Suudi Arabistan, Türkiye Merkez Bankası'na 5 Milyar ABD doları tutarında mevduat açmak için girişimlerde bulunduğunu açıkladı.

Ayrıntılar belli değil

Mevduatın ne kadar ve nasıl intikal edeceği açıklanmazken henüz nihai görüşmelerde bulunulduğunun altı çizildi. Ayrıca vadeye yönelik detaylarda yer almadı. Daha önce Azerbaycan Devlet Fonu 1 milyar euroluk mevduat hesabı TCMB nezdinde açılmış, Ağustos 2023 tarihine kadar 1 yıl daha uzatılmıştı.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, Reuters'ın sorusuna e-postayla ile yanıt verdi. Yapılan açıklamada "TCMB'ye 5 milyar dolar tutarında mevduat yatırmak için müzakerelerin son aşamasındayız." denildi.

Tgrt Haber