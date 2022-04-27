Arap ülkesi sürpriz detayları paylaştı! BAE ile Türkiye anlaştı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerinin başladığını duyuruyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte son olarak 2017 yılında yaklaşmış olduğumuz 15 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefini kısa zamanda yakalayabileceğiz." dedi.

Bakan Muş ile BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, "Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" müzakereleri kapsamında basın toplantısı düzenledi.

Gerçekleştirilen görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi veren Muş, müzakerelerin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile Türkiye ve BAE'nin, ticari ve ekonomik ilişkilerini daha kapsamlı ve derin şekilde geliştirme imkanına kavuşacağına işaret eden Muş, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde şubat ayında Abu Dabi ve Dubai’ye gerçekleştirdiğimiz ziyaretler, BAE ile kültürel, siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz çerçevesinde yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar aralamıştır. Bu temaslar, ayrıca burada başlangıcını yaptığımız Kapsamlı Ekonomik Ortalık Anlaşması müzakerelerinin de temelini oluşturmuştur. Birleşik Arap Emirlikleri, 8 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi ile Türkiye'nin halihazırda Körfez bölgesindeki en büyük ticaret ortağı konumundadır.

Mal ticareti ile birlikte, müteahhitlikten, lojistiğe, finanstan, sağlığa, eğitime ve turizme değin çeşitli hizmet sektörlerinde önde gelen pek çok Türk firması, BAE'de başarılı işlere imza atmaktadır. Emirliklerin kamu iştirakleri ve firmaları, ülkemizde farklı sektörlerde etkin biçimde faaliyet göstermekte olup, BAE'nin ülkemizdeki yeni yatırımları ve ticari iş birliklerinin sayısı katlanarak artmaktadır. Bu gelişmeler ışığında, bizler bu müzakerelerde yalnızca mal ticaretini kapsayan alışılagelmiş bir serbest ticaret anlaşması müzakere etmiyor, adından da anlaşılacağı üzere geleceğin küresel ticari dinamikleri ile uyumlu yeni nesil bir anlaşma modelini hayata geçirmek üzere yola çıkıyoruz."

Küresel ekonominin zorlu süreçlerden geçtiğine dikkati çeken Muş, bu dönemde, ticari korumacılık, salgın ve bölgesel gerilimlerin, küresel dinamikleri sarsarak uluslararası ticarette derin yaralar açtığını vurguladı.

Yeni yatırımlar hayata geçirilecek

Muş, küresel ticarette hakim olan düzenleyici kural ve teamüllerin sorgulandığı ve bölgeselleşme dalgasının genişlediği bu süreçte, ticaret diplomasisinin öneminin tekraren perçinlendiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu zorlu süreçte Türkiye, küresel ticarette sınıf atlamayı başarmıştır. Nitekim 2021 yılı itibarıyla, tarihimizde ilk defa küresel ticaretten aldığımız payı yüzde 1'in üzerine taşıma başarısı gösterdik ve ihracatımızı 225 milyar doların üzerine çıkardık. Böylesine zorlu bir ortamda sağlanan bu başarıda, geçmiş dönemde inşa ettiğimiz ticari bütünleşmelerin çıpa görevi gördüğüne ve pozitif ayrışmamızda önemli rol oynadığına inanıyorum. Diğer yandan, hem Türkiye hem de BAE, bugün başlatılan müzakerelerin en yakın zamanda tamamlanması ile konjonktürel risklere ve imtihanlara karşı daha dirençli hale gelecektir. Son dönemde BAE'nin finans, turizm, havacılık ve teknik müşavirlik gibi pek çok hizmet sektöründe küresel bir oyuncu haline geldiğine şahit oluyoruz.

Sayın Bakan'ın huzurunda, Emirliklerin bu sektörlerdeki hızlı gelişimini büyük bir takdirle takip ettiğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Kapsamlı Ekonomik Ortalık Anlaşması müzakerelerinin tamamlanması ile Türkiye ve BAE'nin mevcut başarı hikayelerine, çok daha ileri seviyedeki yeni iş birliklerini eklemelerini heyecanla bekliyor olacağız. Öte yandan, söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte son olarak 2017 yılında yaklaşmış olduğumuz 15 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefini kısa zamanda yakalayabileceğiz. Yine bu anlaşmanın hayata geçirilmesiyle yenilenebilir enerji, elektrikli ulaşım ve taşımacılık ile yazılım gibi küresel eğilimlerin yakalanması elzem olan alanlarda yeni yatırımların ve projelerin hayata geçirilmesi mümkün olacaktır."

Bakan Muş, böylece, ortak çabalarla hem Türk hem de Arap iş çevrelerinin küresel ekonomideki dönüşüm dalgalarına hazırlanmasının daha mümkün olacağını dile getirdi.

Muş, "Sayın mevkidaşımla birlikte Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerinin başladığını duyuruyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu tekrar ifade etmek istiyorum. Ülkelerimiz arasındaki sağlam temellere sahip iş birliklerinin ikili ve bölgesel anlamda bizlere her daim önemli kapılar açacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Her iki tarafın anlaşmalardan kazançlı çıkması gerekiyor"

BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi de BAE ile Türkiye arasındaki anlaşmanın görüşmelerinin başlamasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Al Zeyoudi, önemli atılımlar yapmak için çalışmalara başladıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bütün dünya ülkeleri ile ortaklık anlaşması kapsamında bir çaba içine girmiş olduk. Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile önümüzdeki dönemde sanayinin, yatırımların artırılması ve ister beşeri olsun, ister mali olsun, insan kaynaklarından ve diğer kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmayı amaçlamaktayız. Dünya kovid'den yeni kurtarıldı, artık yeni ortaklıklara ufuk açmak üzereyiz. Bu ortaklık anlaşması BAE'nin daha esnek bir ekonomiye dönüşeceğini gösteriyor.

Her iki tarafın anlaşmalardan kazançlı çıkması gerekiyor. Türkiye bunun için önemli bir ortak, son dönemde büyük atılımlara imza attı. Bölge barışının sağlanması için, istikrar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye ile BAE arasındaki ilişkiler gelecek vadediyor. İki ülke arasındaki ikili ticaret hacmi 2019 yılına göre 2020 yılında büyük bir artış kaydetti ve BAE'nin 2020 rakamlarına bakacak olursa Türkiye'de 5 milyar dolar yatırımı var bunları iş birliği ile artırabiliriz. Ortaklık Anlaşması ile bu rakamları artırabiliriz. İki ülkenin iş birliğinin daha da artmasını temenni ediyorum."