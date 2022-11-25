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Dünya Arap ülkesi Dünya Kupasına ev sahipliğini yapıyor! Volkswagen, LGBT pazubandını yasaklayan FIFA'yı eleştirdi!
Dünya

Arap ülkesi Dünya Kupasına ev sahipliğini yapıyor! Volkswagen, LGBT pazubandını yasaklayan FIFA'yı eleştirdi!

Dev otomotiv firması Volkswagen, One Love yasağı nedeniyle 2022 Katar Dünya Kupası organizatörlerini hedef aldı..

Yeniakit Publisher
2022-11-25 09:52:00 - 2022-11-25 10:04:02
Arap ülkesi Dünya Kupasına ev sahipliğini yapıyor! Volkswagen, LGBT pazubandını yasaklayan FIFA'yı eleştirdi!

Katar, 2022 yılında Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi oldu. Ancak, ülkenin geleneksel görüşleri nedeniyle zaman zaman eleştiriler yapılıyor.

Organizasyon başladıktan sonra, aralarında İngiltere ve Almanya’nın da bulunduğu yedi Avrupa takımı, LGBT ile dayanışma için One Love logolu kol bandı takmayı planlıyordu.

Ancak Katar ve FIFA, Dünya Kupası maçlarında söz konusu pazubandını takmayı yasakladı.

Volkswagen, LGBT pazubandını yasaklayan FIFA'yı eleştirdi

FIFA, Katar'ın Dünya Kupası için belirlediği kararlara saygı duyulması gerektiğini açıklamış ve uyulmaması halinde sert yaptırımlar uygulanacağını ifade etmişti.

Volkswagen'den eleştiri

ensonhaber'e göre; Volkswagen, One Love yasağı nedeniyle 2022 Katar Dünya Kupası organizatörlerini eleştirdi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda da eşitlik haklarını savunmak için reklam veren Volkswagen, 2022 Dünya Kupası Katar’daki Dünya Kupası maçlarında “One Love” kol bandını takan oyunculara yaptırım uygulayacağını açıklayan FIFA’nın davranışının “kabul edilemez” olduğunu söyledi.

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