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Aktüel

Arap ülkelerinde Kovid-19 sebebiyle can kaybı ve vaka sayısı artıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-09 20:07:29 -
Arap ülkelerinde Kovid-19 sebebiyle can kaybı ve vaka sayısı artıyor

AMMAN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Cezayir'de 494'e, Irak'ta 107'ye ulaşırken, Ürdün'de de vaka sayısı arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, yaptığı basın açıklamasıda, 6 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve can kaybının 494'e ulaştığını ifade etti.

Ülkede 189 kişide daha virüs tespit edildiğini ve vaka sayısının da 5 bin 558'e yükseldiğini belirten Fevrar, virüse yakalanan hastalardan 2 bin 546'sının ise iyileştiğini aktardı.

- Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği ve can kaybının 107'ye yükseldiği ifade edildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısının 2 bin 679'a çıktığı, iyileşenlerin ise 1702 kişi olduğu aktarıldı.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, 14 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve vaka sayısının 522'ye ulaştığını açıkladı.

Cabir, taburcu edilen hasta sayısının ise 387'ye ulaştığını kaydetti.



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