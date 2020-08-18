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Aktüel Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
Aktüel

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 17:32:31 -
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Umman'da 597'ye Libya'da 157'ye, Kuveyt'te 505'e ve Bahreyn'de 174'e yükseldi.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 9 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi ve 192 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 597'ye, vaka sayısı da 83 bin 418'e çıkarken, iyileşen hasta sayısı ise 165 artarak 77 bin 977'ye ulaştı.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 157'ye yükseldiği belirtildi.

Ülkede 407 yeni vaka tespit edilmesiyle enfekte sayısının 8 bin 579'a çıktığı kaydedilen açıklamada, 36 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının da 969'a ulaştığı aktarıldı.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi, 643 kişi enfekte oldu, 610 kişi ise iyileşti.

Ülkede virüs kaynaklı can kaybı 505'e, vaka sayısı da 77 bin 470'e yükselirken, toplam iyileşen hasta sayısı ise 69 bin 243 oldu.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 350 kişinin enfekte olduğu, 401 kişinin ise iyileştiği duyuruldu.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 174'e, vaka sayısının da 47 bin 185'e yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 43 bin 529'a ulaştığı ifade edildi.

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