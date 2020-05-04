Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artıyor

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 177'ye yükselirken, vaka sayısı Katar'da 16 bin 191'e, Umman'da 2 bin 637'ye, Tunus'ta 1013'e, Lübnan'da ise 740'a çıktı.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ve can kaybının 177'ye yükseldiği belirtildi.



Ülkedeki toplam vaka sayısının 5 bine çıktığı aktarılan açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının ise 168 hastanın daha iyileşmesiyle 1565 olduğu kaydedildi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 640 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam enfekte sayısının 16 bin 191'e yükseldiği ifade edildi.

İyileşen hasta sayısının 1810 olduğuna işaret edilen açıklamada, ülkede virüs kaynaklı yeni vefat kaydedilmediği ve şu ana kadarki toplam can kaybının 12 olduğu aktarıldı.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 69 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle birlikte toplam vaka sayısının 2 bin 637'ye yükseldiği belirtildi.

İyileşen hasta sayısının 816 olduğu kaydedilen açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı yeni ölüm gerçekleşmediği ve şu ana kadarki toplam can kaybının 12 olduğu duyuruldu.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 4 kişide Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1013'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle yeni ölüm kaydedilmediğine işaret edilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 328 olduğu ifade edildi.

Tunus'ta şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.



- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 740'a çıktığı belirtildi.



Açıklamada ayrıca şu ana kadar 205 kişinin sağlığına kavuştuğu, toplam can kaybının ise 25 olduğu bilgisi paylaşıldı.



